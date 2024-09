Congresistas denuncian que ministros Cristo y Ramírez ‘voltearon votos’ en medio de reforma laboral para archivar proposición

“No les da pena, no les da vergüenza, no se sonrojan, cuando en el Gobierno pasado en discusiones de proyectos similares lo que aquí hacíamos era pedir una discusión a fondo, rigurosa, juiciosa, artículo por artículo, y hoy estamos viendo que se baja el ministro a decirle a los congresistas ‘voten por no trabajar’, no les da vergüenza, lo mínimo en este Congreso que se dé un debate riguroso, que se nos permita el debate, pero acá está haciendo carrera no trabajar, votar a pupitrazo, no leer y luego se quejan de la Corte Constitucional, en la Corte nos vemos”, aseguró Miranda.