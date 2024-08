“Cuando usted se subió a la tarima me pasó un escalofrío”: Pedraza se levantó de panel en CNE molesta por participación de Lorduy

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, protagonizó una discusión con el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cesar Lorduy, en medio de un panel sobre el voto de la mujer en Colombia.

La congresista del partido Dignidad fue invitada a un foro sobre el aniversario de la participación de las mujeres en las urnas que iba a ser moderado por la magistrada Alba Lucia Velázquez. Sin embargo, la togada no pudo asistir y este terminó siendo presentado por el magistrado Lorduy.

Cuando la representante Pedraza estaba en medio de su segunda intervención en la conversación, terminó levantándose del escenario y cuestionó que la institución hubiese elegido a Lorduy como el designado para reemplazar a la magistrada.

“Desde que empezó este panel he estado muy incómoda por el hecho de que un tema tan importante para la lucha de las mujeres, como lo ha sido el voto femenino, esté siendo moderado por usted, magistrado Lorduy, que fue denunciado presuntamente por haber cometido un feminicidio. Caso que prescribió y sé de primera mano que la familia de Alicia, que presuntamente es la víctima de ese feminicidio, sigue luchando por justicia”, aseguró la congresista de la bancada independiente.

A renglón seguido, la legisladora aseveró: “Yo sé que usted es un hombre muy poderoso, pero le voy a responder la pregunta. Para mí estar en política como mujer feminista ha implicado momentos como este que no son fáciles para mí, pero son momentos en los que yo decido ponerme del lado de las víctimas y de las mujeres que han denunciado. Siendo muy honesta y agradeciendo completamente al Consejo Nacional Electoral por esta invitación, que iba a ser moderado este panel por la magistrada Alba, lamento muchísimo que haya terminado siendo moderado por usted porque yo no me siento para nada cómoda”.

La representante Pedraza cerró sus declaraciones diciéndole al magistrado Lorduy: “Tengo que decir que cuando usted se subió a la tarima me pasó un escalofrío porque me parece una hipocresía absoluta que un panel sobre los derechos de las mujeres esté siendo moderado por un magistrado que fue denunciado presuntamente por feminicidio. Y es un caso frente al que hay muchas dudas, muchas críticas, presuntamente por esta participación. Yo sé que usted es una persona muy poderosa, pero no puedo evitar plantearlo. Agradeciéndole al Consejo Nacional Electoral, yo no quiero seguir haciendo parte de este foro”.

En el panel sobre los 70 años del voto femenino participaron también las senadoras Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto Histórico). Cuando la representante Pedraza hizo ese reclamo, el magistrado Lorduy le invitó a sentarse nuevamente en el escenario y le continuar la conversación a cambio de que él dejara de moderar el foro.

La respuesta de Lorduy a Pedraza

“Yo no estoy en este panel porque yo haya querido. No me voy a referir a los argumentos que tienes, que son bastante falsos”, le respondió el magistrado del CNE a la representante a la Cámara.

Y agregó: “Dentro de la Sala Plena, aún a pesar de lo que tú puedes opinar, una de las personas que más es activa en temas de género soy yo. Pero, además, antes de que tú llegaras al Congreso yo estuve en el Congreso y yo soy el autor del artículo de paridad en el antepasado Código Electoral. Es decir: mis antecedentes son superiores a las insinuaciones que hacen”.

Cesar Lorduy terminó levantándose del panel diciéndole a Jennifer Pedraza: “Sin embargo, considerando que tu presencia puede ser muy importante, siéntate. Siéntate con tranquilidad. Yo no tengo ningún inconveniente en que tú no te retires, me retiro yo (...) Mi historia, mis hechos, mis propuestas, mi puesto en el Congreso demuestran todo lo contrario de lo que tú has manifestado sobre lo cual no voy a pronunciarme porque creo que es de mal gusto para absolutamente todo el mundo aquí y para que unas presunciones se puedan convertir en un elemento de juzgamiento, que es lo que justamente está sucediendo en el país”.