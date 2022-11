David Racero y el fuerte reclamo a Roy Barreras tras proponer a Germán Vargas Lleras como candidato a la Alcaldía de Bogotá

La publicación hecha por el presidente del Senado, Roy Barreras, en el que apoya una eventual candidatura de Germán Vargas Lleras para la Alcaldía de Bogotá, generó una gran polémica dentro del Pacto Histórico.

El primero en responderle a Barreras fue nadie más ni nadie menos que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien le pidió tener “calma” con este tipo de publicaciones, señalándole que se debe apoyar a alguien de la colectividad.

Estimado @RoyBarreras, calma.

Racero, en su cuenta de Twitter, advirtió que el Pacto Histórico “tendrá” un candidato propio para suceder a Claudia López, el cual tendrá “coherencia” con la agenda propuesta por el presidente Gustavo Petro.

“Estoy seguro de que el Pacto Histórico tendrá un o una candidata propia a la alcaldía de Bogotá que retomará la agenda progresista en coherencia con la del gobierno nacional”, trinó Racero, quien ha sido uno de los principales defensores de la agenda del jefe de Estado.

Pocos minutos después, Barreras respondió el mensaje con cuatro escuetas palabras que dejaron más dudas que certezas dentro de la coalición. “Calma pero acción! Anímate!” (sic). Esta respuesta no fue muy bien recibida por parte de otros integrantes de la coalición del Pacto Histórico que le pidieron coherencia.

La primera de ellos fue la concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto quien aseguró que Vargas Lleras no es el mejor candidato. “No Roy, nadie lo va a fusilar, no le podemos exigir tanta coherencia cuando ha estado tanto tiempo del lado de la clase política tradicional”. Incluso, comparó al exvicepresidente con el exalcalde Enrique Pelañosa: “Una idea de cambio no se puede asumir con tanta ligereza”.

A lo que Barreras le respondió que está dispuesto a escuchar todo tipo de propuestas en este sentido. “Vale Heidy. Vargas no es ligero sino pesado pero que sirva de acicate para que nos despertemos en el @PH_Colombia y tengamos candidato o candidata que arrancaría con 800.000 votos en Bogotá! Oigo sugerencias!!” (sic).

El comentario del presidente del Senado se dio a propósito de la columna que publicó Vargas Lleras este domingo en el periódico El Tiempo, titulada Presos en Bogotá, en la cual se refiere a la dificultad para movilizarse en la capital del país.

No obstante, Barreras aprovechó el comentario elogioso para lanzar una dura pulla a Vargas: “Habría que ver si alguien le inyecta sensibilidad social y una pizca de humanidad”.

El comentario de Barreras resulta llamativo si se tiene en cuenta que Vargas Lleras ha sido particularmente crítico con él y con el gobierno del Pacto Histórico. De hecho, Cambio Radical, a pesar de haberse declarado en independencia, hoy está actuando como partido de oposición.

Hace apenas dos semanas se produjo un duro encontronazo entre estos dos líderes políticos, luego de que el exvicepresidente publicara una columna en la que señala que, en el Congreso, que es presidido por Barreras, hay una “dictadura”.

En el texto, Vargas Lleras critica que “sin mayor debate, a pupitrazo y votando decenas de artículos en bloque, como ocurrió con la reforma tributaria en Comisiones conjuntas, pretende el Gobierno del llamado cambio en tan solo dos semanas evacuar el Presupuesto Nacional, la compleja ley de orden público o el marco legal para la paz total, el acto legislativo de reforma política, la Corte Agraria, el consumo recreativo del cannabis, el Código Electoral y, por supuesto, la mencionada reforma tributaria”.

Asegura que “ante la mirada atónita de las menguadas fuerzas de quienes no están en el Gobierno y abusando del mensaje de urgencia para no perder un minuto en debates para ellos estériles, las mayorías ahora practican lo que por años criticaron”.