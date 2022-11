Nicolás Petro sobre una posible aspiración política de Verónica Alcocer: “Si es su deseo a futuro, sería una excelente candidata”

Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, se destapó con SEMANA. En una extensa entrevista calificó los primeros 100 días del gobierno de su padre, contestó qué tan poderoso es él en la casa presidencial y se pronunció sobre una noticia que ha venido generando ruido en los últimos días: una posible aspiración política de Verónica Alcocer, la primera dama de la Nación.

SEMANA: ¿Cómo evalúa los 100 primeros días del presidente Gustavo Petro en el poder?

Nicolás Petro: Han sido un éxito político indiscutible. Es un Gobierno que en 100 días muestra un claro rumbo hacia el cual transitar. Podemos hablar de una reforma tributaria ya aprobada; de un camino construido para la paz total; de un Gobierno que ha entablado, exitosamente, sus relaciones internacionales; es un Gobierno que restableció la fracturada relación con nuestro país hermano Venezuela, pero, sobre todo, es un Gobierno que ha sido consecuente. Sin duda, sabemos exactamente hacia dónde se dirige el país.

SEMANA: ¿Qué pudo faltar en el arranque?

N.P.: Presupuesto. El arranque y el respaldo del Gobierno a los colombianos podrían ser mejores si las condiciones estuvieran dadas para ello. Lastimosamente, recibimos un país con pocos fondos para lo que resta de la vigencia de 2022.

SEMANA: A su juicio, ¿fue evidente la descoordinación de algunos ministros?

N.P.: Creo que, día a día, el gabinete del presidente Petro trabaja duramente para dar lo mejor de sí y eso se ve reflejado en el bienestar de los colombianos.

SEMANA: ¿Cuáles cree que fueron los ministros más destacados?

N.P.: Creo que todos se destacaron en distintos aspectos. Resalto mucho la labor de Alfonso Prada, ministro del Interior. Desde allí se han adelantado varios proyectos en estos 100 días que van alineados con las políticas esenciales del Pacto Histórico. Eso es algo que se debe resaltar y aplaudir. Creo que Prada será una excelente cabeza para este ministerio en la vigencia entrante.

SEMANA: ¿Cuáles cree que deberán destacarse más?

N.P.: Desde sus puestos y obligaciones, todos han hecho el mejor trabajo posible. Apenas van 100 días, estamos iniciando un proceso que esperamos sea en beneficio de los colombianos.

SEMANA: ¿Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, es un problema para el Gobierno? ¿O su permanencia en la Casa de Nariño no es tan grave como pretende hacerlo creer la oposición?

N.P.: La oposición hace ver como si todo el Gobierno fuera por un mal rumbo, pero la realidad es que en estos 100 días el Gobierno Petro le ha dado rumbo al país, cosa que no se puede decir de gobiernos anteriores. La cartera liderada por la ministra Irene Vélez no es la excepción. Desde el Pacto la respaldamos y creemos que es la persona ideal para el cargo que asume y así lo demostrará.

SEMANA: ¿Cómo ve las relaciones del Gobierno con el Congreso?

N.P.: Creo que el tener una reforma aprobada en tiempo récord por el Congreso es una muestra evidente del buen manejo de esa relación.

SEMANA: ¿Cómo ve la oposición?

N.P.: Veo una oposición sin argumentos. Se basan en nimiedades, chismes y falsedades para levantar críticas, porque no tienen argumentos sólidos para las mismas.

SEMANA: ¿Cómo califica la oposición de Álvaro Uribe y el Centro Democrático?

N.P.: La oposición de Uribe ha sido decente, equilibrada, no se puede decir lo mismo del Centro Democrático.

SEMANA: ¿Y qué opinión tiene del papel de César Gaviria y el Partido Liberal frente a la Casa de Nariño? Le pregunto porque usted le aconsejó al Gobierno: “Ojalá no se dejaran presionar por César Gaviria”.

N.P.: La mayoría de liberales son unos aliados respetuosos y allegados del Gobierno. Han sido muy valiosos en este proceso. No puedo encasillar a un partido en una sola persona.

SEMANA: Usted dice que no se puede encasillar un partido en una sola persona frente al tema de César Gaviria y el liberalismo. ¿Sigue pensando que el expresidente presionó al Gobierno?

N.P.: Creo firmemente que el liberalismo ha sido siempre determinante en el rumbo que toma el país y que, como se han dado las cosas, el pensamiento liberal se ve más representado en las políticas del Pacto Histórico que en la de los partidos tradicionales, por ello, un pensamiento liberal, con visión de transformación de país, sin importar la persona, sin sesgos, sin recelos, presiones o señalamientos, siempre será valioso en este Gobierno.

SEMANA: ¿Y qué opinión tiene frente a las críticas de Germán Vargas Lleras? Cambio Radical es independiente, pero parece de oposición…

N.P.: En un país democrático es saludable que existan personas que supervisen las actividades legislativas.

SEMANA: A propósito de Cambio Radical, ¿qué tan cercano es a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera? ¿Es opositor?

N.P.: Mi relación con la gobernadora del Atlántico es respetuosa. No somos amigos, tampoco somos enemigos. En ocasiones, desde mi ejercicio como diputado he votado negativamente a alguno de sus proyectos y asimismo he solicitado control político a miembros de su gabinete.

SEMANA: El concejal de Bogotá Rolando González le recomendó en su momento guardar silencio porque denunció que usted tenía cuotas burocráticas en la Gobernación de Noguera. ¿Qué tan real es esa denuncia?

N.P.: Es falso. Eso no es más que un chisme del concejal. Los invito a hacerles esa pregunta a la gobernadora y a su gabinete.

SEMANA: ¿Usted cree que la Casa Char esté pensando en Alejandro Char para la Alcaldía de Barranquilla? ¿Será fácil competirle?

N.P.: Creo que la casa Char sabe que para conservar la Alcaldía de Barranquilla deben sacar al ruedo a su ficha más fuerte. En este caso Alejandro Char, una figura desgastada que viene de una derrota en las pasadas consultas presidenciales y que se lanza por tercera vez al mismo cargo.

SEMANA: ¿Usted ya empezó a trabajar para las elecciones regionales en Atlántico?

N.P.: En estos momentos estoy dedicado a mi trabajo en la Asamblea Departamental.

SEMANA: ¿Qué estrategias diseñará para arrebatarle a la centroderecha el poder en Atlántico?

N.P.: No es centroderecha. Es ultraderecha y las estrategias son secretas o no serían estrategias.

SEMANA: ¿Le preocupa que el escenario regional dependa de cómo le vaya a su padre en la presidencia en los próximos meses, o cree que es un tema diferente?

N.P.: Las elecciones locales y nacionales son temas completamente diferentes. Sin embargo, no siento preocupación porque Gustavo Petro es un excelente presidente.

SEMANA: ¿A usted le gustaría aspirar nuevamente a la Gobernación?

N.P.: Me gustaría seguir trabajando por los sectores del Atlántico, los líderes y lideresas, que fielmente nos han acompañado en los distintos procesos y por todos aquellos que, cansados del pavimento y los mismos y las mismas, ven en el Pacto Histórico una opción real de mejorar su calidad de vida en el Atlántico.

SEMANA: Si le preguntan por nombres para que aspiren a alcaldías y gobernaciones en el Pacto Histórico, ¿cuáles daría?...

N.P.: En estos momentos no estamos pensando en nombres, sino en fortalecer el Pacto Histórico.

SEMANA: La Alcaldía de Bogotá es clave, ¿a quiénes les gustaría ver gobernando el Distrito?

N.P.: Me gustaría ver al Pacto Histórico dirigiendo la capital.

SEMANA: Pero denos nombres de líderes del Pacto Histórico que le gustaría para la Alcaldía de Bogotá. Suenan María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Katherine Miranda, en caso de que pase en el Congreso la reforma política.

N.P.: El Pacto es entendido como una unión de diversas fuerzas. Hablar de nombres en estos momentos es difícil. En 2023 hablamos de eso.

SEMANA: ¿Usted cada cuanto habla con el presidente?

N.P.: Hablo frecuentemente con mi padre.

SEMANA: ¿Y lo escucha?

N.P.: Él me escucha como cualquier padre a su hijo y yo lo escucho a él como cualquier hijo a su padre.

SEMANA: ¿Qué consejos le da?

N.P.: Que nunca se olvide del amor que sus hijos le tenemos y de nuestro respaldo incondicional, que conserve su capacidad de asombro y empatía y que nunca me deje de aconsejar.

SEMANA: ¿Es fácil ser el hijo del presidente? ¿En la Asamblea del Atlántico algo cambió para usted después del 7 de agosto?

N.P.: No es fácil ser el hijo del presidente y estar en la política. Desde mi ejercicio como diputado, mis compañeros se han sentido más respaldados con la presencia de un miembro cercano al presidente en el recinto. Los atlanticenses en general tienen altas expectativas para el departamento y mi presencia en este les genera un parte de tranquilidad. Yo espero poder contribuir desde los escenarios que sean posibles para lograr un avance considerable en el departamento.

SEMANA: ¿Qué tan poderoso es usted en el Gobierno Petro?

N.P.: Tengo el amor de mi padre. Ese es mi mayor poder.

SEMANA: A Gustavo Bolívar lo dejó solo la propia izquierda a la hora de convocar las marchas a favor del presidente. ¿Qué opinión le merece?

N.P.: Creo que la convocatoria fue hecha por todos, desde los escenarios en los que fue posible.

SEMANA: ¿Usted participó en la marcha? ¿Ayudó a convocar?

N.P.: No participé directamente, pero los distintos sectores en el Atlántico, líderes, lideresas, mi equipo de trabajo, todos contaron con mi respaldo total para la convocatoria.

SEMANA: ¿Por qué cree que no salió la gente que se esperaba a las marchas del 15 de noviembre si el Pacto Histórico convocó?

N.P.: No sé si se puede hablar de una cifra de personas que se esperaban en las marchas del pasado 15 de noviembre. Entendemos que los contextos que atraviesa el país son diferentes, entendemos que se convocó en un día hábil y sabemos perfectamente que el respaldo de la ciudadanía colombiana lo tenemos en las urnas, la favorabilidad del presidente en las encuestas en sus primeros días de mandato es una prueba de que quienes confiaron en nosotros se sienten conformes con lo que se ha venido trabajando.

SEMANA: El año entrante se irán del Congreso Roy Barreras y Gustavo Bolívar, dos gladiadores de su padre. ¿Le preocupa?

N.P.: Ninguno de los dos se irá sin cumplir con el propósito de país que los motivó a sumarse al Pacto Histórico.

SEMANA: ¿Le gustaría que se extendiera el mandato presidencial a cinco o seis años?

N.P.: Me gustaría que Gustavo Petro deje las bases iniciales para un cambio real en Colombia, que su gobierno sea el principio de una transformación, pero para ello no creo necesario y no estoy de acuerdo ni con la reelección, ni con la extensión del periodo presidencial tal y como lo conocemos.

SEMANA: ¿Su padre estará solo cuatro años en el Gobierno o más tiempo?

N.P.: A mi padre nunca le ha interesado eternizarse en el poder.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con la eliminación de las EPS?

N.P.: Las EPS que prestan un servicio eficiente a los colombianos deben seguir funcionando. Las que no deben ser intervenidas.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con que se suspenda de inmediato la exploración y explotación de petróleo?

N.P.: El Gobierno Petro nunca ha hablado de una suspensión inmediata. Propone no seguir firmando contratos de exploración y explotación, no se habla de suspender inmediatamente los contratos ya celebrados.

SEMANA: ¿Cómo ha visto el rol de la primera dama, Verónica Alcocer?

N.P.: Verónica es una mujer empoderada. Acompañó de una manera estupenda la campaña presidencial y como primera dama sigue acompañando a las mujeres y hacedoras colombianas. Verónica es una primera dama como pocas, es cercana, es amiga y es empática con la gente, creo que se pueden esperar grandes cosas de ella en estos cuatro años.

SEMANA: ¿Cree que la primera dama podría ser una candidata en el futuro a la presidencia o a algún cargo regional?

N.P.: Creo que Verónica ha realizado un trabajo que ha impactado y respaldado fuertemente a diversos sectores en el país. Si es su deseo a futuro, sería una excelente candidata.