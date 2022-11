Confidenciales “Usan a Petro, pero lo olvidan”: Bolívar, molesto con petristas; tildó a muchos de “mezquinos”

Este martes 15 de noviembre se llevaron a cabo algunas marchas en las principales ciudades del país para festejar los primeros 100 días del presidente Gustavo Petro en el poder. Sin embargo, las manifestaciones no tuvieron la participación esperada por parte de la bancada de gobierno.

Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes del Pacto Histórico, le agradeció a las personas que salieron a la calles a mostrarle su apoyo al jefe de Estado, pero criticó a los simpatizantes de este que no hicieron presencia en las diferentes movilizaciones.

“En varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil. Quienes pudieron, salieron con amor y espontáneamente. Personas que amamos esta causa y la defendemos”, indicó inicialmente.

Luego, el congresista añadió: “¿Quienes no salieron? Los que no tienen cómo transportarse, los que piensan que Petro no necesita medir su respaldo en las calles, los que usan a Petro para llegar, pero lo olvidan, y los mezquinos: no van si convoca otro. Viven en competencia interna. Miren sus cuentas, ni una mención”.

El congresista del Pacto Histórico reiteró finalmente en su cuenta personal de Twitter que millones de personas están convencidos de lo que está haciendo el presidente Petro y lo que busca hacer en el país.