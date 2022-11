“Necesitamos recuperar las capacidades que se han perdido”: viceministro defendió polémica reforma a la salud

Esta semana, el Ministerio de Salud está llevando a cabo un Congreso Internacional de Redes Integrales e Integradas y Sistemas de Salud. Durante su apertura, el viceministro de Protección Social, Luis Martínez, hizo una vehemente defensa de los cambios que alista el Gobierno nacional para el sistema de salud.

“El Estado, así como las personas y las empresas, hacen un esfuerzo mancomunado para concentrar recursos que financian el sistema de salud, pero tenemos muchas oportunidades de mejora en la distribución de esos recursos hacia los territorios”, señaló el viceministro Martínez.

El funcionario indicó que una de las misiones del Gobierno nacional es garantizar que haya mayor equidad en el acceso al derecho efectivo de la salud. Además, sostuvo que se deben “recuperar las capacidades que se han perdido”. Con ello, señaló que espera que los recursos “realmente se apliquen” a las necesidades que tienen los colombianos.

A su vez, destacó el papel que ha tenido la Corte Constitucional en la defensa de los derechos sanitarios en el país, y afirmó que distintas decisiones de ese alto tribunal han comprometido a lo gobiernos de turno y al Congreso para que trabajen en favor de la mejora del sistema de salud.

Martínez también dijo que, según las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los países “deben tener sistemas de salud integrados centrados en las personas, reconociendo las necesidades de las familias y las comunidades en su territorio”.

Y sostuvo que la atención primaria debe ser una de las puertas de entrada del sistema de salud.

Se cocina la reforma a la salud

Las declaraciones del viceministro se dan ad portas de la discusión sobre la reforma a la salud, que ya ha empezado a cocinarse.

Esta reforma, que según ha trascendido incluiría la eliminación de las EPS, será una de las grandes apuestas legislativas del Gobierno nacional durante el primer semestre del próximo año.

De hecho, frente a las críticas que ha provocado la propuesta, el Ministerio de Salud ha insistido en que por lo pronto no hay un texto definitivo e incluso había señalado que publicaría el borrador del articulado en noviembre de este año.

Por ello, se espera que en las próximas semanas se conozca su contenido y se abra el debate con todos los actores del sistema de salud, que desde ya esbozan sus posiciones.

Esta semana Gestarsalud, que agremia a las EPS del régimen subsidiado, emitió un comunicado en el que advirtió que la mayoría de los colombianos respalda la gestión de las EPS.

De hecho, citó un estudio que hizo el propio Ministerio de Salud en 2021 con alrededor de19.000 pacientes. Entre otros resultados, la encuesta arrojó que el “78 % calificó como bueno o muy bueno el servicio gestionado”.

El comunicado se dio después de que el presidente Gustavo Petro asegurara públicamente que las EPS sí podrían desaparecer del sistema de salud tal y como funcionan hoy.

“Nosotros creemos más en un sistema de salud público, no es que va a desaparecer la clínica privada, no, la EPS, no la clínica; las EPS hoy se pueden convertir en redes”, aseguró el primer mandatario, quien siguió defendiendo la tesis de que esas empresas son intermediarias dentro del sistema de salud.

Según indicó, podrían comenzar a operar como ”pólizas de seguros voluntarios” a las cuales podrían acceder las “clases medias”. Y subrayó que el personal que labora en esas empresas actualmente seguirá teniendo oportunidades laborales después de que haya una transformación en el sistema de salud.

Mientras se dan las discusiones sobre la reforma a la salud, ya han sido liquidadas tres EPS durante este Gobierno. - Foto: Supersalud.

Pero son precisamente esas declaraciones las que despiertan inquietud dentro de las EPS, que han optado por contradecir algunos de los argumentos que ha defendido el Gobierno.

“Las EPS no son meras intermediarias financieras de recursos. Los recursos se manejan a través del sector financiero y en el régimen subsidiado de salud se giran directamente por la Adres a las clínicas, hospitales y gestores de medicamentos, entre otros proveedores”, advirtió Gestarsalud en su comunicado.