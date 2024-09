Desde Uribe hasta Petro lamentan la muerte de Rodolfo Hernández: “nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos”

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la muerte del ex candidato a la Presidencia, quien ocupó el segundo lugar en los comicios nacionales de 2022 imponiéndose sobre los candidatos de los partidos políticos tradicionales.

Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández, lamenta su muerte: “Hubo una fractura, pero no significa que no sienta tristeza

Tras su deceso, el expresidente Uribe envió un mensaje de pésame a su familia, recordó que el Centro Democrático le respaldó en su aspiración por la Alcaldía de la capital santandereana y señaló no tener resentimientos por las diferencias políticas que tuvieron.

“Nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga, nunca lo molestamos, nada le pedimos como él lo reconoció. Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial. Eso no me dejó huella en vida, menos ante su muerte. Mi respeto”, escribió el expresidente Uribe.

La representante Castillo aseguró que llevará en su corazón al ex candidato a la Presidencia, pese a las diferencias políticas que tuvieron después de las elecciones de 2022. La congresista le dijo entre lágrimas: “Ingeniero Rodolfo Hernández, gracias. Mi eterna gratitud por este espacio que usted generó. Siempre lo llevaré en mi corazón. Sé que las circunstancias no se dieron, me duele mucho su partida, que Dios lo tenga en su gloria”.