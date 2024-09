“Se nos fue un gran líder, siempre lo recordaremos”: Director de la Liga de Gobernantes confirma que Rodolfo Hernández murió a la 1:00 p.m.

El director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, falleció sobre la 1:02 minutos de la tarde de este lunes 2 de septiembre.

La noticia la confirmó la familia del excandidato presidencial y el director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, su casa política, Camilo Lario.

“Es una noticia demasiado triste, se nos fue un gran líder, un maestro de la vida, siempre lo recordaremos”, le dijo visiblemente conmovido a SEMANA.

De hecho, casi a diario visitaba al líder político en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta, Santander, donde permaneció el ingeniero durante los dos últimos meses.

Comunicado Rodolfo Hernández | Foto: HIC

No tenía movimientos en sus piernas, tampoco en sus brazos y no tenía en coherencia con lo que decía. De hecho, las últimas horas casi no reconocía a las personas que lo visitaban.

En los minutos minutos estuvo sedado y intubado.

Algunas personas cercanas al exalcalde de Bucaramanga le contaron a este medio que días atrás, cuando estuvo consciente, les dijo a sus familiares que estaba cansado de luchar por su vida y que no hicieran mayor esfuerzo para mantenerlo vivo.

Hernández le contó en su momento a SEMANA detalles de su penosa enfermedad que terminó acabando con su vida.

Rodolfo Hernández. Bucaramanga-Santander Junio 2 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Presenté un dolor intenso e insoportable en el abdomen. Tuve que ir por urgencias, me encontraron una fibrosis avanzada en el intestino delgado que no me permitía el paso de alimentos, y los médicos resolvieron operarme. Después de eso estuve varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, luego hospitalizado casi una semana y actualmente en recuperación. Con esta son cinco cirugías en menos de un año, eso no se lo deseo a nadie, pero ahí vamos”, dijo.

Rodolfo Hernández. Bucaramanga-Santander Junio 3 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y siguió: “Luego de la operación el año pasado, en la que me cortaron una parte del colon que estaba con tumores, me informaron de la metástasis en el hígado. Llevo como diez sesiones de quimioterapia, las primeras enfocadas en el cáncer de colon y ahora están enfocadas en combatir la metástasis. Como cualquier enfermedad es de cuidado, he seguido todas las instrucciones médicas con respecto a la alimentación y con una mente enfocada en superar la enfermedad. Los médicos me han dicho que es un proceso largo y puede que me deban intervenir quirúrgicamente nuevamente, estoy a la espera de lo que ellos manden. No es fácil, mi solidaridad con todos los enfermos de cáncer”.

En esa entrevista, Rodolfo Hernández se refirió varias veces a la muerte.

“Es algo natural, no tendría sentido la vida ni los días si uno viviera para siempre. Tengo claro que daré mi batalla hasta cuando pueda; ya cuando sea inevitable, la aceptaré con altura, como un paso más que debo dar”, expresó.