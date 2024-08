Efraín Cepeda, presidente del Congreso, recomienda a Petro reorientar la paz total para evitar que criminales se apropien del país

A juicio del legislador la situación se está saliendo de control porque los criminales han aprovechado la voluntad de paz del Gobierno Petro para fortalecerse a través de los ceses al fuego bilaterales que se han decretado, pero no han ofrecido nada a cambio.

Por esa razón, Cepeda pidió al presidente Gustavo Petro reorientar su política de paz total para que no fracase en los dos años que le restan en la Casa de Nariño. Para el congresista no tiene sentido que los alzados en armas sean los que estén poniendo las condiciones para un diálogo.

“Súmele a eso que el ELN da ultimátums al Gobierno para que los saquen de la lista de Grupos Organizados Armados mientras violan el cese al fuego. Por eso he expresado que deberíamos modificar el tema de la paz total por la paz posible”.

“Esto sería para que continúen en el proceso únicamente los grupos que realmente muestren voluntad y acabar negociaciones con los que no la tienen, aprovechándose de un cese al fuego bilateral para fortalecerse y seguir delinquiendo. Hay criminales que posan de autoridad en algunas poblaciones, hacen paros armados, siguen recuperando rutas del narcotráfico y metidos en ese negocio”, dijo.

Agregó que la fuerza pública en muchas regiones del país está desorientada porque los ceses al fuego con los criminales no les permite actuar en defensa de los colombianos. “Aquí hay un desequilibrio porque varios de los grupos armados lo están utilizando, como Mordisco, para seguir ‘traquetiando’, seguir delinquiendo, para seguir poniendo contra las cuerdas a la población y para seguir extorsionando, mientras que la fuerza pública tiene que respetar el cese al fuego. V ale la pena hacer un examen y determinar con cuáles nos quedamos. Dice el adagio popular que el que mucho abarca poco aprieta y eso le puede pasar a Petro”.

El ELN va por todo: alerta sobre sus absurdos pedidos. Va contra el capitalismo para salir del “modelo económico no depredador”

Cepeda dice que su propuesta está orientada a que los negociadores hagan un examen al interior de las mesas de diálogo y se determine qué grupo tiene voluntad real de paz para seguir dialogando y que con quienes no la tengan, haya una persecución constante de las Fuerzas Militares para desarticularlos.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco (Sebastián Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El Gobierno Petro abrió frentes de negociación con todos los grupos armados en Colombia, pero ninguna negociación está saliendo adelante. Los diálogos con el ELN están congelados y piden ser retirados de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) para seguir adelante; el acercamiento con la Segunda Marquetalia se estancó por cuenta de la petición para suspender la orden de captura contra Iván Márquez; los diálogos con las disidencias de alias Calarcá avanzan a paso lento y ese criminal dijo que no dejarán las armas y que no se ven firmando la paz con Petro. Con alias Mordisco se perdió el contacto y ahora se quiere negociar con el Clan del Golfo sin una ley de sometimiento y a pesar de que ellos han dicho que no dejarán las armas.