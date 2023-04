El congresista Juan Manuel Cortés denunció que Rodolfo Hernández se quedó con 30 millones de su reposición de votos: “Le dije miserable; Dios le bendiga”

SEMANA: ¿Cómo está su relación hoy con Rodolfo Hernández?

JUAN MANUEL CORTÉS: Muy mal. Él nos demostró que no fue capaz de representar a los colombianos, pese a que depositamos la confianza en él. Salió corriente y, aparte de eso, nos traicionó. Él vendió la presidencia. Después de que se entregó, no siguió en campaña. Y luego le quedó grande el Senado. Ahora, sale a decir que será candidato a la Gobernación. Eso deja ver que lo único que le interesa a Rodolfo Hernández es la chequera que tiene la Gobernación de Santander. Como los congresistas no tenemos chequera, entonces no se motivó, renunció y se fue. Yo conocí a un Rodolfo Hernández berraco, que denunciaba, que estaba en contra de los politiqueros, pero se volvió uno más. Renunció a su curul en el Senado para que la Corte Suprema no lo investigara porque tiene muchísimos procesos, uno se va enterando con el tiempo. Esa relación está fracturada.

SEMANA: ¿Usted cree que él vendió la presidencia?

J.C.: No lo creo, lo tengo casi seguro. Un señor que peleaba en Santander con todas las mafias políticas y que de verdad eran peligrosas, cómo iba a decir en campaña que se iba a Estados Unidos porque lo iban a matar a punta de cuchillo, eso no tiene lógica. Y después no peleó por el reconteo de los votos. No demostró carácter, no dejó hacer escrutinio. Hay muchas evidencias que dejan ver que lo que digo es cierto.

SEMANA: Hoy Rodolfo Hernández está escondido, callado. ¿A qué cree que aspire?

J.C.: Él va a aspirar a la Gobernación de Santander porque llegó a un acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Él está callado, confiado, pero me pregunto: ¿la gente será tan inocente de volver a votarle a un señor que nos traicionó y vendió la presidencia?

Rodolfo Hernández aspirará a la Gobernación de Santander, dijo el congresista Juan Manuel Cortés. - Foto: Instagram @ingrodolfohernandez

SEMANA: ¿Usted cree que Rodolfo Hernández gane la gobernación de Santander?

J.C.: No, tiene un desgaste, un desprestigio, la gente ya despertó. La gente no entendió cómo aparece en una fotografía dando un abrazo a Gustavo Petro como si fueran amigos. ¿Dónde está la verdadera oposición? Él quedó como senador de la oposición. Esa es otra actitud que confirma que lo que digo es cierto.

SEMANA: ¿Es cierto que Rodolfo Hernández le descontó 30 millones de reposición de votos a usted?

J.C.: Quiero contarles a los colombianos el contexto de la situación. Primero, Rodolfo Hernández me pide como congresista que le done la totalidad de los recursos de la reposición de votos. Yo le dije que no, él me dijo que eran para arreglar las instalaciones, pero quienes conocen sus oficinas saben que son hermosas. Es muy descarado pedirme plata para eso. Hace poco me dijo que se quedarían con más del 25 % para mantener el partido. ¿Cuál partido?, le pregunté. Él creó un partido sin nosotros porque no nos tuvo en cuenta, yo no soy militante. Es el único partido político cuyo presidente vitalicio es él, está igual que los Aguilar. Nosotros fuimos los que sacamos la publicidad, de nuestros bolsillos recorrimos Colombia porque nos despertó el sentir. Y yo digo: bien descarado descontar 30 millones sabiendo que para nuestra campaña a la Cámara todo salió de nuestros bolsillos. Vuelvo y digo: descontar 30 millones, no se supone que es super rico, el hombre más millonario y pegarse de 30 millones. Bueno, yo dejo todo en manos de Dios y que sea él quien lo juzgue. Voy a seguir orando para que algún día lo cambie.

Representante Juan Manuel Cortés y Rodolfo Hernández quedaron distanciados después de las elecciones presidenciales. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Es decir, usted se volvió a encontrar con Rodolfo Hernández? ¿Cómo se enteró?

J.C.: Eso fue hace 15 días. Él nos llama a la oficina y nos entrega del dinero de reposición de votos. No solo voy yo sino Ramón y Silvia, los otros dos candidatos que aspiraron a la Cámara. Al primero le descontó 40 millones, al segundo, no recuerdo. A la congresista Erika Sánchez fue a la primera que le pagó, no sé por qué, a mí me tocó poner un derecho de petición y él esperó el último día para pagarme porque yo iba a interponer una tutela.

SEMANA: ¿Y qué pasa?

J.C.: Yo llego, me entregan un cheque y una gran sorpresa: estaba el descuento. Yo le digo, si eran 109 millones por qué me entrega 81. Él respondió que era para sostener el partido, pero, ¿cuál partido? Le recordé que de su plata no salió un solo peso y que nosotros como candidatos recogimos firmas, pagamos la póliza y acarreamos con todos los gastos.

SEMANA: ¿Él qué le respondió?

J.C.: Me respondió: si no le gusta, entonces, no. Yo le dije, listo ingeniero, tranquilo, arriba hay un Dios que no se queda con nada, que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga y esa plata le sirva para muchas cosas a un señor tan miserable. Yo le dije miserable. Se supone que es super rico. ¿Por qué se quedó con una plata que no es de él? Esa plata no le pertenece.

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, también quedaron distanciados después de las elecciones presidenciales. - Foto: Foto: Colprensa

SEMANA: ¿Y Rodolfo no le habló de política?

J.C.: No, a mí me mandaron a decir que si quería hacer parte de la Liga de Gobernantes, pero respondí que no. Les dije que les deseaba lo mejor, pero no sería capaz de hacer política en la misma mesa con él. Orar por él, que Dios lo bendiga.

SEMANA: Rodolfo Hernández no descarta, incluso, lanzarse a la Alcaldía de Bogotá o guardarse otros tres años y medio y aspirar a la presidencia. ¿Qué opina?

J.C.: ¿Quién le va a votar? Ya conocemos al verdadero Rodolfo. Lo mejor es que ya con la edad que tiene y su dinero se dedique a descansar. Es lo más sano.

SEMANA: Marelen Castillo, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, se vuelve opositora a Petro, lo mismo que la congresista Erika Sanchez, ¿usted en qué posición queda?

J.C.: Yo me declaré independiente. ¿Cómo me iba a declarar en oposición a un gobierno que de pronto podía hacer las cosas? Todo lo que propone un gobierno no es malo. Frente a Ley de Humanización me opuse, les dije que no votaría y propuse unos cambios. ¿Cómo es posible que el ministro Néstor Osuna proponga acabar la inasistencia alimentaria? ¿Dónde quedan los papás irresponsables? Le voto sí a lo que beneficie a los colombianos y no a lo que afecte a los ciudadanos. También me opuse a eliminar el delito de incesto.

SEMANA: La congresista Erika Sánchez pidió personería jurídica y quiere un partido político… ¿Usted hará lo mismo?

J.C.: Marelen Castillo anda reclamando que le den personería jurídica, que tiene todo el derecho, me enteré hace poco que Erika también la solicitó. Si les dan sería una buena noticia, si les dan a ellas, creería, me tienen que dar a mí porque estamos en igualdad de condiciones. Eso solo lo saben los señores magistrados del Consejo Nacional Electoral. Ojalá les vaya bien con ese proceso.