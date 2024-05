Herederos de Nemesio Camacho aseguran que la renovación de El Campín no tiene suficiente espacio deportivo, ¿qué pasa?

En diciembre de 2023 se adjudicó el Complejo Deportivo y Cultural El Campín, que modernizará un polígono de 174.000 metros cuadrados, con una inversión privada de cerca de 2.4 billones de pesos. Este busca ser el punto de encuentro de la cultura, turismo, recreación y deporte en Bogotá, pero no todos aplauden todos sus futuros atributos.

Una acción popular argumenta que se debe replantear la obra por completo, dado que no tiene suficiente espacio deportivo. El principal argumento es, tal como se ha publicado en el Secop, el área construida para uso comercial será del 69 %, mientras que la destinada para deportes solo suman el 31 %.

Mauricio Prieto, exgerente del Club de Tennis El Campín, un espacio deportivo aledaño al estadio de fútbol, manifiesta que quieren que el espacio se mejore, pero no que se sacrifique el espacio deportivo.

“Queremos que el estadio y la zona se mejore. La zona necesita que se arregle. Lo que no compartimos es que los escenarios deportivos y toda la zona de parques sea convertida en un espacio comercial. Consideramos que no debe pasar”, indicó.

“Van a ser reemplazados en el proyecto por zonas comerciales, como hoteles, oficinas y restaurantes. No están en funcionamiento a partir de enero de este año. Esto afecta a cerca de 2.000 deportistas que viven en la localidad de Teusaquillo y otras zonas cercanas”, agregó.

Afirman que no se encuentran en contra de la obra, que consideran importante para la ciudad, pero manifiestan su inconformismo por no ir acorde a lo estipulado por sus familiares.

Y por esta razón, según la acción popular, por ley no se podría ir en contra de lo que estipularon los donantes.

Y citan el artículo 62 de la Constitución: “El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar”.

Habla el IDRD

“Lo que dice la donación es que es para un estadio de fútbol y sus dependencias. Una cancha de tenis no tiene nada que ver con eso, el Coliseo El Campín tampoco, es todo un mismo predio”, indicó.

Además, resaltan que fue una donación grande, con múltiples condiciones, que no solo se reducen al estadio. Se estipuló que si algunas no se cumplen, queda a favor de los herederos para recobrar el predio, pero entre esas no está el estadio.