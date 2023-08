El general (r) Eduardo Zapateiro, tras la amenaza de atentado del ELN: “No tenemos por qué salir corriendo; yo he recibido más ataques en mi retiro que en la actividad”

SEMANA: ¿Cómo se enteró del Plan para asesinarlo por parte del ELN.?

EZ: Me enteré mucho antes del anuncio de la Fiscalía, por fuentes humanas y otros organismos de seguridad. Dejo claridad que solo la información recibida de amenaza fue a mi nombre general (r) Eduardo Zapateiro Altamiranda. Por lo cual el día miércoles 2 de agosto le solicité al Comandante de las Fuerzas Militares una reunión cerrada y de manera inmediata me la concedió para el día jueves 3 de agosto a las 11:00 am. Le puse en conocimiento mi situación y el nivel de riesgo frente a estas informaciones. El señor general Helder Giraldo me dijo que él entendía mi situación y daría de inmediato las órdenes al comandante de la fuerza (Ejército Nacional), para que se tomaran las medidas pertinentes. Lo que sí es claro; es que yo no le debo nada a nadie, mi carrera fue pulcra, dedicada, transparente, honesta, sacrificada y dedicada por espacio de 40 años. Dejo claridad en esta entrevista, que recibí todo el apoyo y atención por parte del Comandante General de las Fuerzas Militares.

SEMANA: ¿Siente temor por su vida?

EZ: No lo llamaría temor, yo lo llamaría respeto por la vida y pienso que todos algún día tendremos que partir de este mundo, pero eso será cuando se cumplan los designios de Dios. Soy creyente y así lo veo. Creo en la divina providencia y mi vida la pongo en sus manos. Me preocupa mi familia (mi esposa, mis dos hijos), porque ellos han vivido siempre concentrados en sus obligaciones de sus trabajos y sus estudios. Los he acompañado toda mi vida desde que nacieron y con mi esposa Francy los hemos criado con esmero y dedicación, para que sean unos buenos ciudadanos, colombianos que le sumen a su país. Cuidarse en la vida es un instinto humano y esto es lo que nos mantiene con vida. Si en algo no se equivocó Dios fue en repartir el temor a todos por igual.

José Félix Lafaurie, María Fernanda Cabal, Eduardo Zapateiro y Francisco Barbosa. | Foto: FOTOS: SEMANA.

SEMANA: ¿Ha pensado en salir del país?

EZ: ¡No!, No lo hemos pensado, con mi esposa y nuestros hijos hemos tomado una decisión familiar y es la de mantenernos en Colombia. No tenemos por qué salir corriendo y menos ahora, después de mi retiro, cuando llego a dedicarles más tiempo y acompañarlos en sus planes y sueños. No saldré corriendo como un hijo paria, he recibido más ataque en mi retiro que en actividad; leyendo y mirando toda clase de Injurias, blasfemias, mentiras sin ningún fundamento, mancillando mi apellido, sin medir ninguna clase de consecuencias y afectando mis hijos. Colombia es un país maravilloso, el que caminé y conocí recorriendo cada rincón y que solo unidos podemos proyectarlo como una gran potencia mundial del turismo, explotar todas nuestras fortalezas que son muchísimas. Solo se requiere que nos reconciliemos de verdad, pero de verdad, no con engaños y con burlas. Soy optimista y estoy convencido de que podemos dejarle un mejor país a las actuales y futuras generaciones, pero con un liderazgo creíble, eficiente, efectivo, eficaz y que nos marque un derrotero de mucho ejemplo.

SEMANA: ¿El Ejército conocía esta información y no la reveló?.

EZ: Eso lo expresó el señor fiscal (Francisco Barbosa) y él tiene mis respetos y conozco de su profesionalismo y el de su equipo de trabajo, con el cual estuve sumándole al país en mis últimos años en el Ejército.

SEMANA: ¿Qué le dice su familia?

E.Z.: Tanto mi esposa como mis hijos estamos hoy más unidos que nunca y buscaremos ser responsables frente a la actual situación que hoy enfrentamos. Y si tenemos claridad de nuestra posición es que no saldremos corriendo del país que nos vio nacer, crecer y desarrollarnos como colombianos.

ELN, comisionado de Paz Danilo Rueda y el fiscal General Francisco Barbosa | Foto: Foto AFP, Foto SEMANA y foto Fiscalía

SEMANA: ¿Qué opina de la respuesta del ELN donde dice que el plan es una fantasía?

EZ: Perdón … ¿¡Una Fantasía!? ¡Por Dios! Fantasía donde existen antecedentes de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos, de todo tipo de acciones terroristas y donde hoy en particular son varias fuentes, que sumadas, dejan ver lo que se está fraguando contra quienes hoy tenemos la fortaleza y el carácter de hablarle al país con la claridad, que no quieren escuchar. Todos queremos la paz, para nuestro país y los soldados activos y retirados nos sumamos a estas intenciones del gobierno, pero debo decirles que este es un tema de la más alta sensibilidad en asuntos de seguridad y defensa de la nación; y por supuesto bienvenida la paz, pero una paz responsable, que nos garantice a los colombianos vivir en paz, donde no suceda lo que hemos visto a lo largo de la historia y es que los bandidos se convierten en héroes y sin deberle nada al país y, los héroes convertidos en villanos y sin ninguna seguridad jurídica, que les permita una vida tranquila. Entonces, ¿de qué fantasía están hablando?

El fiscal Francisco Barbosa y el ministro Iván Velásquez se reunieron para hablar de presunto plan del ELN para asesinar a Barbosa. | Foto: Ministerio de Defensa.

SEMANA: ¿Qué opina de la respuesta de Danilo Rueda, quien afirma qué hay enemigos de la paz y que puede ser un hecho para desestabilizar el proceso?