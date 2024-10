A.G.: Tengo que confesar que Álvaro Uribe ha sido un hombre supremamente querido, cariñoso, un padre para mí en la política. Ya llevamos 25 años caminando juntos, me acompañó en los dos procesos a la gobernación. Solo tengo gratitud con los antioqueños, con los paisanos y Álvaro Uribe por darme la confianza. Es que me tocó enfrentar a dos generales de la política a la Gobernación: Luis Pérez en 2015 y Aníbal Gaviria en 2019. Cuando le planteé a Álvaro Uribe que quería recorrer Colombia con él y los 32 departamentos, me dijo: Andrés, adelante. Eso fue en febrero y las cosas se han ido dando.

A.G.: El que conoce a Andrés Guerra sabe que sé competir, quien me conoce sabe que tengo un rigor. Esa misma pregunta me la hacían cuando fui candidato a la Gobernación de Antioquia en 2015 y me preguntaban si buscaba llegar a la Asamblea. Soy un hombre que jugué en el Atlético Nacional ocho años, que hago maratones de 42 kilómetros, que llevo el deporte como hábito de vida y tengo muy claro lo que es competir. Pasé la meta en 2015, en 2019 ocurrió el mismo ejercicio. La gente me preguntaba si iría hasta el final enfrentando a Aníbal Gaviria, imagínese. Saqué casi 700.000 votos, por poco ganamos la Gobernación. Yo le cuento, no iba al Congreso, pero Álvaro Uribe me hizo una llamada telefónica, yo estaba en la curul de oposición en la Asamblea de Antioquia, y recibí su invitación a las listas del Congreso. El general manda y ahí estuve. Voy a llegar hasta el final. No tengo ninguna intención de estar pensando en un proceso diferente a la Presidencia.