Senador del Centro Democrático confesó que superó la adicción: “Me quedo con los que hemos enfrentado la enfermedad”

Este viernes, el senador Andrés Guerra Hoyos, del Centro Democrático, respondió la confesión de la representante Susana Gómez, quien aceptó consumir marihuana todos los días. En un video, el parlamentario confesó que superó la adicción y prefiere el “don de la sobriedad”.

El senador mostró lo que dijo Boreal en audiencia pública sobre el proyecto de ley que busca regular el uso adulto del cannabis. Luego intervino, contando su testimonio de superación.

Ahora resulta que las adicciones y el consumo se premian, me quedo con los que hemos enfrentado la enfermedad #oposiciondemocratica #firmescontraladroga pic.twitter.com/KkuhlJj7Pf — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) February 24, 2023

“¿Qué tal? O sea que para el progresismo todos los deberes se convirtieron en derechos. Yo sí prefiero a todos aquellos que hemos tenido una enfermedad con la adicción y que hemos logrado recuperarnos. Premiar y aplaudir, más bien, el don de la sobriedad y no el de la adicción y la dependencia”, dijo el senador en la grabación.

En otro trino, el senador Guerra reitera su mensaje y reitera que no se debe “aplaudir” la dependencia a sustancias.

Solo por hoy. Ahora resulta que las adicciones o dependencias psicológicas o fisiológicas se aplauden, Me quedo con todos aquellos que hemos enfrentado dicha enfermedad, algún tipo de adicción y hoy llevamos en silencio el don de la sobriedad. Solo por hoy, , pic.twitter.com/1MBuaKImaG — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) February 24, 2023

“Solo por hoy. Ahora resulta que las adicciones o dependencias psicológicas o fisiológicas se aplauden. Me quedo con todos aquellos que hemos enfrentado dicha enfermedad, algún tipo de adicción, y hoy llevamos en silencio el don de la sobriedad. Solo por hoy”, publicó el parlamentario uribista en un trino.

Andrés Guerra, senador del Centro Democrático. - Foto: .

Susana Boreal, en medio de una audiencia pública, aseguró que le “encanta” el cannabis y que es una usuaria regular.

“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”, dijo la congresista en su intervención.

Agregó que “hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país; la marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

El congresista dijo que el presidente Gustavo Petro les ha dicho que la regulación del cannabis es una prioridad “para legalizarla” porque es una realidad cultural y social que no se puede esconder. Argumentó que la legislación suele ser mucho más atrasada de la realidad social que se está viviendo.

Boreal indicó que la regulación del cannabis podría traer muchos beneficios económicos y médicos al país. Además, se comprometió a liderar una causa para que en Colombia se respeten los derechos “al ocio, al disfrute y a la fiesta”.

Susana Boreal, representante a la Cámara. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

La parlamentaria no es la única que ha confesado su consumo de marihuana. Hace varios meses, el representante Daniel Carvalho aseguró que lleva más de dos décadas usando la sustancia psicoactiva.

En su momento, otros legisladores le confesaron que también fuman: “Qué bueno que pongamos los temas sobre la mesa, para que tengamos una verdadera discusión como país y no sigamos con cuchicheos que no aportan al debate. Entonces, yo invito a la gente a que salgan del clóset psicoactivo y que nos digan por qué consumen y cómo les ha ido”.

La crítica de María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal fue una de las que se pronunció después de la confesión de Susana Boreal. Afirmó que le da “pesar” por los consumidores dependientes de sustancias como la marihuana. Acto seguido, compartió una publicación del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, en la que se demuestran los efectos negativos del consumo.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Qué pesar ser adicto. Ser esclavo de vicios jamás será bueno y menos cuando la afectación de la capacidad cognitiva está demostrada”, afirmó la senadora del Centro Democrático.

Qué pesar ser adicto. Ser esclavo de vicios jamás será bueno y menos cuando la afectación de la capacidad cognitiva está demostrada. https://t.co/6LhN2MF6xC https://t.co/uwvpUWAQU2 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 23, 2023

La publicación del instituto norteamericano afirma que se han comprobado los efectos adversos de la marihuana en quienes la consumen desde la adolescencia o la adultez temprana, aunque Susana Boreal no dio a conocer desde cuándo lo hace.

“Hay datos sólidos derivados de investigaciones con animales y un número creciente de estudios con seres humanos que indican que la exposición a la marihuana durante el desarrollo puede causar cambios adversos en el cerebro a largo plazo, o incluso cambios permanentes”, se lee.