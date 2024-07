Senador del Centro Democrático advierte que judicialmente no pasará nada contra Petro, pese a escándalos: “Toca ganar en el 2026”

El senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, está convencido que, pese a los escándalos en su contra, al presidente Gustavo Petro no le pasará nada, pese a los señalamientos por corrupción que sacuden su administración.

“Me dicen: ‘Tantos escándalos y no pasa nada con Gustavo Petro, hagan algo’. Y les voy a responder con claridad: No va a pasar nada, el poder presidencial en lo político, en lo jurídico y en lo económico es abrumador, lo que nos toca como oposición es patalear y ganar en el 2026″ , dijo.

Guerra está seguro que no pasará nada que salpique al presidente Petro o a su familia. Al fin y al cabo, lo mismo ocurrió con el expresidente Ernesto Samper, tras el escándalo del Proceso 8.000.

Por un lado, la investigación que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra la campaña presidencial, no avanza. El triunvirato conformado por los congresistas Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe- ambos del Pacto Histórico-, y Wilmer Carrillo, de la U, no arroja mayores resultados en la investigación y los investigadores casi completan un año en el proceso de recolección de pruebas. Con la presidencia de la Comisión de Wadith Manzur no se avanzó en el esclarecimiento de la supuesta manipulación de falsos testigos. Al contrario, en dicha célula legislativa se archivaron en tiempo récord 11 investigaciones en contra del presidente Petro.