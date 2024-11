El presidente Gustavo Petro se reunió a puerta cerrada con Armando Benedetti y Laura Sarabia, ¿de qué conversaron?

El lío estalló porque Benedetti aseguró sentirse maltratado en ese momento en la Casa de Nariño, pues contó que lo dejaron esperando casi tres horas para una reunión con el presidente. En los audios, Benedetti le dijo a Sarabia: “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.