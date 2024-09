En debate de control político a la UNP, director Rodríguez defendió protección a líderes guerrilleros: “me toca protegerlos”

“Yo lo único que hago es cumplir lo que ustedes me han ordenado. Claro que son delincuentes, que han hecho un paréntesis en su accionar delincuencial y hay otros que están alzados en armas. En ese paréntesis a mí me toca protegerlos”, dijo el funcionario.

“A mí me indignó que en nuestros vehículos, en los vehículos con los que yo tengo que proteger, estuvieran haciendo eso. Mucha claridad le hemos dado a los esquemas y le hemos dicho con mucha fuerza a Otty Patiño, y él lo hace, nuestros vehículos no puede ser elementos logísticos para las operaciones militares de estas personas, no es que en nuestros vehículos se van a un frente a dar órdenes militares o a hacer orden cerrado, no señor”, dijo.