En un plantón frente a la SuperSalud, concejales de Bogotá anunciaron demanda a circular que permite cambio de sexo en niños

“Estamos aquí para defender a los niños, porque con los niños no se juega, y a los niños no se toca. Nosotros estamos acá unidos por la infancia. Nos unen muchas causas, pero hoy en especial nos une la defensa de nuestros niños. Y acá estamos firmes contra esta circular de la Superintendencia y del Gobierno Petro que pretende que los niños, abusivamente, puedan cambiar de sexo sin ni siquiera la autorización de sus padres”, señaló Sandoval.

“ Hoy queremos que el Superintendente de salud tenga una agenda institucional, no una agenda política, y si no le gusta, que renuncie y se lance al Congreso y mire cómo defiende sus ideas desde lo político” , mencionó Diago en medio del plantón que se dio cita al medio día.

Adicional, Diago le exigió a Leal que trabaje por la niñez y que resuelva lo fundamental, enfatizando que “hoy muchos ciudadanos han muerto porque no se les ha garantizado la entrega de un medicamento, igual sucede con los niños. El superintendente tiene un deber de vigilancia, de control, no de imposición de ideologías”.

Agregó que los padres de familia no pueden ser excluidos en la educación y crianza de sus hijos. “La circular no menciona nada del papel de los padres en las decisiones trascendentales e irreversibles que puedan tomar sus hijos. Olvidan que la Corte Constitucional dice que debe haber una concurrencia de voluntades entre padres e hijos para el inicio de estos tratamientos”, afirmó Barrios.

“Las veces que sean necesarias iremos al Consejo de Estado e interpondremos las demandas que sean necesarias para demostrarle a este Gobierno nacional que no puede tomar medidas ilegales, que no se puede extralimitar en sus funciones y que no puede decidir lo que no hace parte de su competencia”, subrayó Acosta.