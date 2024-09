No cesa en el país polémica por circular de la Supersalud que abre la puerta a tratamientos de género para menores

La superintendencia Nacional de Salud publicó el pasado fin de semana una circular con la que, según explica, pretende saldar una deuda histórica con la población trans del país, que durante años ha experimentado no solo el estigma social, sino numerosas barreras en materia de atención diferencial, acceso a servicios de salud y a medicamentos especiales.

No obstante, el joven no pudo acceder a ellos por barreras que halló en el sistema de salud y porque la endocrinóloga que atendió su caso aseguró que, por tratarse de un menor de edad, no podía acceder a ese procedimiento.