En video: Guardia indígena en el Congreso marcha como “una organización armada con evidente entrenamiento y mando”

Crece la expectativa ante la presencia de la guardia indígena en la Plaza de Bolívar. Exministros de defensa no ven con buenos ojos la presencia de “hombres armados con evidente entrenamiento y mando”.

La presencia de la guardia indígena del Cauca y otros departamentos del país a las afueras del Congreso tienen a las autoridades en alerta y a distintos sectores políticos especulando sobre las razones de su concentración en la Plaza Simón Bolívar.

Los indígenas han sido visitados por varios integrantes del Pacto Histórico, entre ellos, las senadoras Aida Abella y Gloria Flórez.

La segunda recordó que esa guardia llegó a Bogotá a respaldar las reformas del gobierno de Gustavo Petro y fue la misma que acompañó, según ella, al entonces alcalde de Bogotá cuando fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el exprocurador Alejandro Ordóñez por el escándalo de la contratación de las basuras.

Los indígenas acompañan la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Ustedes han venido desde sus territorios para venir a acompañar y apoyar al Gobierno del Cambio, las transformaciones y reformas que estamos luchando en el Congreso. El presidente ha sido muy claro en su discurso: dijo que los cambios se hacen en las calles, en las carreteras, las veredas, los cabildos, es decir, se hace con el campesinado, los pueblos indígenas, las mujeres, la clase trabajadora, que quieren ver a una Colombia con justicia social”, les manifestó la senadora Flórez el 2 de mayo, cuando los saludó personalmente en la Plaza de Bolívar.

Llama la atención de los indígenas su aparente formación militar y su organización.

Además del entrenamiento y las marchas que han adelantado en los alrededores del Congreso.

Todos llevan palos y machetes e indirectamente intimidan a la población que se mueve por ese sector en un día crucial como este miércoles cuando el Senado y la Cámara votan el Plan Nacional de Desarrollo de Petro.

Los indígenas están armados con palos y machetes. Se desconoce cuándo regresarán a sus departamentos. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La senadora de oposición, Marelen Castillo, dijo que la guardia indígena “desfila como un grupo armado en la Plaza de Bolívar. Una autoridad ancestral que defiende la vida no puede ir en contravía de lo que pregona, intimidando a los bogotanos”, afirmó.

Exministros de defensa de Colombia tampoco ven con buenos ojos la presencia de la guardia indígena. Y no porque no puedan pisar territorio bogotano, si no por la formación y entrenamiento de tipo militar que han adelantado durante este miércoles.

El exministro Juan Carlos Pinzón describió lo ocurrido de la siguiente manera: “Una organización armada con evidente entrenamiento y mando, toma el Capitolio en Bogotá. La gente en total indefensión ante la ‘guardia indígena’. Ninguna autoridad actúa. El poder judicial debe ordenar proteger a los colombianos, ya que el Ejecutivo está a favor de los violentos”, expresó.

El exministro Diego Molano dijo que “Bogotá no necesita a la ‘Guardia Indígena’ en la Plaza de Bolívar intimidando Instituciones. Con sus cercos humanitarios sabemos de lo que son capaces. Y mucho menos presionando la aprobación de artículos del Plan de Desarrollo que pueden afectar la inversión en Bogotá”.

Indigenas en las afueras del Congreso - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por su parte, la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, se preguntó: “Toma en la Plaza de Bolívar, ¿indígenas o guerrilleros? Y cuál es el objetivo de la llegada, presionar al gobierno Petro”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

El congresista del Pacto Histórico, Christian Garcés, dijo que es la guardia indigena que Petro pretende empoderar en el Plan Nacional de Desarrollo. “El Congreso no trabaja bajo presiones sino en democracia”, afirmó.

La guardia indígena luce trajes verdes, negros y azul oscuro y gritan: “Organización Indígena de Colombia”, dice repetitivamente el hombre que los dirige. “Presente”, responden los demás. “Guardia Indígena Nacional, ¿hasta cuándo?”, insiste el ciudadano. “Hasta siempre”, expresan.

Todos lucen palos, machetes y exhiben una bandera gigante de color verde, rojo y blanco. “Defender nuestros derechos así nos toque morir”, cantan repetidamente. “Fuerza, fuerza”, agregan.

Hasta la noche de este miércoles no se había presentado ninguna alteración de orden público. Sin embargo, la presencia de los indígenas y sus polémicas expresiones, llama la atención de las autoridades.