“Enorme responsabilidad”: Gustavo Bolívar tras ser elegido presidente de la comisión tercera del Senado

El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar se convirtió este martes 26 de julio en una de las fichas clave en el trámite de la reforma tributaria del nuevo gobierno encabezado por Gustavo Petro, al ser elegido como presidente de la comisión tercera del Senado de la República.

Cabe recordar que, por ley, las reformas tributarias deben arrancar su trámite en las comisiones tercera y cuarta del Congreso.

Es por eso que el parlamentario, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que es todo un honor y una gran responsabilidad llevar a cabo esa designación.

Asimismo, se comprometió a sacar tres proyectos del gobierno Petro y afirmó que no va a defraudar a nadie: “Sacar adelante los 3 proyectos más importantes del arranque del gobierno Petro: reforma Tributaria, presupuesto para 2023 y Plan Nacional de Desarrollo. ¡No defraudaré!”.

Este nombramiento de Bolívar resulta ser fundamental para el presidente electo, pues es considerado como el primer ‘round’ de la tributaria y el presupuesto general del próximo año.

Estas plenarias se darán en las comisiones económicas del Senado y la Cámara, que son las que discuten en primera instancia las normas relacionadas con los impuestos y, por derecho propio, son las que mayores modificaciones hacen.

Es decir, si bien las plenarias hacen el proceso de latonería y pintura, las comisiones tercera y cuarta (las económicas) son las que arman la estructura y ponen la ingeniería para que el vehículo avance.

Como presidente de esta comisión, Bolívar podrá nombrar los ponentes para el presupuesto y la tributaria, priorizar el tema en el orden del día y organizar el debate de las comisiones económicas conjuntas.

Es por eso que Bolívar será uno de los legisladores más importantes para los intereses del nuevo gobierno en materia económica.

Sin embargo, es importante mencionar que Bolívar luego de que Petro ganara la Presidencia y ante los recientes nombramientos ha lanzado varias críticas.

“Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron a miles de colombianos, a quienes despojaron a millones de campesinos, ni a quienes saquean el Estado”, escribió hace poco el senador, quien representa en buena medida el malestar del ala radical del Pacto Histórico.

En el fondo, la molestia no es solo por la apertura del nuevo gobierno hacia políticos tradicionales, sino porque sienten que una a una han ido perdiendo las batallas por el poder, con el llamado ‘neopetrismo’, representado en Roy Barreras, Alfonso Prada y los líderes provenientes del gobierno de Juan Manuel Santos, quienes se han llevado la mejor parte de la torta.

Gustavo Petro se sincera con grupo de estudiantes de la Universidad Externado

El presidente electo del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el marco de un evento de homenaje que le realizó la Universidad Externado, mostró su lado más humano e indicó que está asustado de asumir la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.

De la misma manera, en su discurso, que dio ante los estudiantes del Externado, indicó que si le va bien a su administración, le irá bien a Colombia.

“Ahora muchos y muchas de ustedes estarán asustados y asustadas por entrar a una universidad, y yo también estoy asustado por entrar a la Presidencia de la República”, sostuvo Petro en el auditorio de la Universidad Externado.

También señaló: “Si nos va bien, le irá bien a Colombia. El programa de gobierno que hemos presentado y que queremos desarrollar traerá enseñanzas, cuestionamientos, debates. En cierta forma, lo que yo inicio como presidente y lo que ustedes inician como estudiantes del Externado mostrará una especie de doble camino entre el debate académico de una práctica. Habrá una retroalimentación crítica”.