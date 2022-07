“¿La izquierda ganó 20 curules por primera vez en 200 años para terminar en esto?”, Gustavo Bolívar critica a Roy Barreras y “el cambio”

Cada día es más evidente que el senador Gustavo Bolívar no está conforme con las decisiones políticas que se vienen tomando de cara al gobierno del presidente electo Gustavo Petro.

Antes de la instalación del Congreso dijo que no votaría por Roy Barreras al sentir que hace parte de la política tradicional del país.

“Son diferencias naturales, tenemos una visión distinta de país. Él es valioso en algunas partes del Pacto Histórico pero yo no lo apoyo, por ejemplo, yo no votaré por él para la presidencia porque me parece que no representa el cambio que se prometió”, afirmó.

Pero para quienes pensaron que la cosa quedaría allí, se equivocaron. En efecto, Bolívar no votó por Barreras, y antes de finalizar la noche del 20 de julio lanzó un trino criticando la nueva mesa directiva del Senado.

“El nuevo país. Roy Barreras: Pte del Senado, Miguel Ángel Pinto: Vicepte, Honorio Enríquez: 2do VicePte. Les dejo una pregunta y me retiro lentamente. ¿La izquierda ganó 20 curules por 1a vez en 200 años para terminar en esto?”, dijo Bolívar.

EL NUEVO PAÍS

Roy Barreras:

Pte del Senado



Miguel Ángel Pinto:

VicePte



Honorio Enríquez:

2do VicePte



Les dejo una pregunta y me retiro lentamente…

¿La izquierda ganó 20 curules por 1a vez en 200 años para terminar en esto?🤣 pic.twitter.com/FH1ZGxeba3 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 21, 2022

Las críticas del senador del Pacto Histórico están orientadas a las postulaciones que hicieron los partidos políticos para elegir a Barreras, Pinto y Henríquez en la mesa directiva del Senado. Esos nombres surgieron por los acuerdos a los que llegaron los compromisarios.

Desde que se conoció que Barreras sería el presidente del Congreso, Bolívar ha lanzado varias críticas por esa decisión política que tomó el Pacto Histórico y desde distintos sectores han manifestado que el congresista más adelante será el que lidere una disidencia de esa agrupación política.

EL congresista siempre fue partidario de que la presidencia fuera asumida por Alexander López, María José Pizarro u otro integrante del Pacto Histórico.

Roy Barreras no aguantó más y le contestó a Gustavo Bolívar. - Foto: SEMANA

“Había más candidatos para la presidencia, por ejemplo Alexander López, tiene la experiencia, pero no el compromiso con la vieja clase política que hundió a Colombia en la corrupción y la violencia, Roy sí. No me vine a Colombia desde hace cinco años a perder plata, a ser perseguido para votar por Roy Barreras”, sostuvo el senador.

Según el congresista, eso no significa que haya división en el Pacto Histórico y eso demuestra que se permiten voces contrarias dentro del movimiento político, pero para algunos seguidores de esta agrupación política sí es evidencia de que las cosas no estarían marchando bien.

Consultado sobre esto, Barreras quiso restarle importancia al tema y señaló que entiende a Bolívar porque quiere un cambio para el país y que esas voces son necesarias.

“Gustavo Bolívar es autentico y honesto. Está jugando un papel importante de una especie de guardián de ese cambio, es muy importante lo que quiere hacer. Necesitamos quién nos recuerde que se deben hacer muchas reformas”.

La molestia de Bolívar ha sido tal que prefiere no participar de las reuniones de bancada y no estuvo en Medellín (Antioquia) durante el retiro programático que adelantó el Pacto Histórico.

Por ahora, las diferencias políticas de este partido de Gobierno se están ventilando en redes sociales y, para algunos, Gustavo Petro tendrá que mediar para evitar que haya fricciones en esta agrupación que tiene el mayor número de curules en el Senado de la República.

Así quedó conformado el nuevo Senado de la República:

Pacto Histórico (20)

- Gustavo Bolívar

- María José Pizarro

- Alexander López

- Aida Avella

- Roy Barreras

- Martha Peralta

- Iván Cepeda

- Piedad Córdoba

- Pedro Flórez

- Isabel Zuleta

- Alex Flórez

- Clara López

- Robert Daza

- Yuly Hernández

- Wilson Arias

- Gloria Flórez

- César Pachón

- Sandra Jaimes

- Paulino Riascos

- Jael Quiroga

Partido Liberal (14)

.Lidio García

- Fabio Amín

- Miguel Ángel Pinto

- Alejandro Chacón

- Laura Fortich

- Karina Espinosa

- Mario Castaño

- Mauricio Gómez

- John Jairo Roldán

- Jaime Durán

- Juan Diego Echavarría

- Claudia Pérez

- Juan Pablo Gallo

- Alejandro Vega

Partido Conservador (15)

- Efraín Cepeda

- Nadia Blel

- Miguel Ángel Barreto

- Carlos Andrés Trujillo

- Germán Blanco

- Soledad Tamayo

- Marcos Pineda

- Nicolás Echeverry

- Juan Carlos García

- Liliana Bitar

- Diela Benavides

- José Marín

- Óscar Barreto

- Óscar Giraldo

- Juan Samy Merheg

Cambio Radical (11)

- David Luna

- Arturo Char

- Antonio Zabaraín

- Carlos Jiménez

- José Luis Pérez

- Carlos Farelo

- Carlos Motoa

- Ana María Castañeda

- Jorge Benedetti

- Edgar Díaz

- Didier Lobo

Partido de la U (10)

- José David Name

- Alfredo Deluque

- Antonio Correa

- John Besaile

- Juan Lemos

- Norma Hurtado

- Julio Chagui

- José Gnecco

- Berner Zambrano

- Juan Carlos Garcés

Centro Esperanza (13)

- Jonathan Pulido

- Humberto de la Calle

- Ariel Ávila

- Angélica Lozano

- Inti Asprilla

- Jairo Castellanos

- Ana Espitia

-Guido Echeverry

- Andrea Padilla

- Edwing Díaz

- Gustavo Moreno

- Sor Bedoya

- Iván Name

Centro Democrático (13)

- Miguel Uribe

- Alirio Uribe

- Enrique Cabrales

- Paola Holguín

- Honorio Henríquez

- Carlos Meisel

- Paloma Valencia

- Ciro Ramírez

- Yenny Rozo

-José Carreño

- Esteban Quintero

- Andrés Guerra

- María Fernanda Cabal

Partido Comunes (5)

- Julián Gallo

- Pablo Catatumbo

- Sandra Ramírez

- Omar Restrepo

- Imelda Daza

Coalición bancadas cristianas (4)

- Beatriz Ríos

- Carlos Guevara

- Ana Paola Agudelo

- Manuel Virgüez

Indígenas

- Aída Quilcué

- Polivio Rosales

Liga Anticorrupción

- Rodolfo Hernández