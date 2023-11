Este martes, 14 de noviembre, se revive el debate de la reforma a la salud en el Congreso: ¿la aprobarán?

Casi la mitad de ese proyecto de ley ya quedó aprobado en segundo debate, tres semanas antes de las elecciones, pero desde entonces la discusión no ha prosperado por la agenda pre y poselectoral y por los aplazamientos procedimentales en el recinto.

A la fecha, queda un mes para que terminen las sesiones ordinarias del Congreso y nada que avanza ese articulado, pese a que fue radicado desde febrero: la discusión no ha pasado del segundo debate de los cuatro que debe surtir, aunque es el proyecto de ley de las reformas sociales que más ha avanzado en su trámite.

La lectura que se hace sobre el futuro de la reforma a la salud depende de a qué partido se le pregunte sobre este. Mientras la bancada de gobierno considera que ya la aprobación llegó a un punto de no retorno, en la oposición están convencidos de que aún pueden frenarse.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Racero sostuvo: “Desde mi lectura, estamos en un punto de votación y de discusión de no retorno. De aquí en adelante lo que queda es en votación determinar cuáles puntos de la reforma son aprobados y cuáles no y ese es el llamado que hacemos. Parte de la zozobra que tiene el país no es por la reforma en sí misma, sino por la dilatación del debate y en eso los congresistas debemos ser serios, independientemente de la posición. Estamos invitando a dar el debate con argumentos y a votar. La reforma a la salud va a seguir con su trámite y el Congreso va a responder a la necesidad de cambio en el sistema de salud”.