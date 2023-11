Caos en la erradicación de los cultivos de coca: denuncian falta de pagos a los trabajadores y trampas para no erradicar las matas

La situación se ha vuelto insostenible. Un grupo de cuatro erradicadores que trabaja en la serranía del sur de Bolívar, en los programas de erradicación manual de cultivos, denunció que están laborando sin que les paguen su salario a tiempo, con raciones de comida insuficientes. Un extrabajador habló de una posible irregularidad en el proceso, pues afirma que algunas plantas no son arrancadas, sino dobladas, por lo que no se estarían erradicando por completo los cultivos.

Todos ellos son hombres cercanos a los 40 años que no tenían trabajo, que habían laborado antes en obras civiles o en cultivos y aceptaron la oferta para poder enviarles dinero a sus familias . Contaron su relato con la condición de preservar sus nombres, pues temen perder la única fuente de ingresos por revelar las condiciones en las que se efectúa la erradicación manual de cultivos.

“Desde hace tres contratos para acá siempre ha sido lo mismo: uno le pregunta a los coordinadores y no dan respuesta concreta, a veces le contestan a uno con groserías”, relató uno de los hombres denunciando la demora en los pagos.

Cuando comenzó el proceso de erradicación manual, se registraron olas de renuncias de los erradicadores, pues no soportaron estar internados en la selva.

A los erradicadores no los contrata directamente el Estado, sino la empresa Global Services, que tiene el contrato de erradicación en Colombia desde hace más de tres años. La firma está afincada en Bogotá, pero despliega sus grupos móviles en todas las regiones del país en las que hay programas de erradicación, como Aguachica, Villagarzón, San José del Guaviare y Carepa.

Rogando por los pagos

“Tengo tres niños pequeños que necesitan comer y ya no me los quieren recibir en el colegio. ¿Cómo es posible que tengamos que rogarle a la empresa para que paguen? Nosotros somos como 2.000 trabajadores y algunos tenemos miedo de hacer la denuncia”.

Ese es el testimonio de otro de los erradicadores del sur de Bolívar que decidió contactar a SEMANA después de que uno de sus compañeros renunció porque no soportó trabajar en medio de la selva. El mensaje lo acompaña de un audio de una mujer en el que ella comenta cómo tiene las manos tan magulladas de tanto arrancar las plantas.

¿Pero hay demoras en los pagos? Esta es la respuesta de la compañía: “Global Services SAS al momento no ha recibido ningún requerimiento formal de ningún erradicador que participó en nuestras fases donde se pueda evidenciar que haya retraso en los pagos de liquidaciones o de algún tipo laboral”. Por el contrario, sostienen que han contratado y liquidado 21.138 trabajadores, que no han sido objeto de requerimientos o demandas laborales por el no pago de los emolumentos y prestaciones a que tiene derecho el personal.