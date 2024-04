Estos son los 43 puntos del discurso completo del expresidente Álvaro Uribe tras haber sido llamado a juicio por la Fiscalía

Esta es el fácsimil del discurso que leyó Uribe:

1) Dos fiscales, con quienes ninguna relación he tenido a lo largo de mi vida, ambos de larga carrera judicial, no encontraron mérito para acusarme. Propusieron preclusión.

2) Varios procuradores con quienes ninguna relación he tenido apoyaron esa solicitud de preclusión.

3) Una juez de la República dijo que el proceso tenía que empezar desde cero, porque la indagatoria de la Corte no es equivalente a la imputación de la Fiscalía.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Estos magistrados nunca me permitieron VERSIÓN LIBRE.

Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria.

Entre el llamamiento a indagatoria y la indagatoria transcurrieron casi 15 meses, y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses. Consideraron que yo soy un peligro para la sociedad, pero me tuvieron en libertad todo ese tiempo.

El magistrado Barceló se atrevió a llamar a un programa radial a decir a quienes allí intervenían que yo había renunciado al Senado para evadir la Corte porque ellos me tenían “agarrado”.

11) Los magistrados Barceló y Hernández agitaron en un programa de televisión, de la mayor audiencia, el caso contra mi persona. El magistrado Castro Caballero, al terminar su periodo en la Corte, asumió el poder de unas personas que me conocen, estas personas le dijeron que tenían buen concepto mío que por qué ese proceso contra mí. Con ligereza contestó que porque yo tenía varios teléfonos. No tengo sino uno.

12) Los tres magistrados que adelantaron el proceso contra mi participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso.

Hoy el exmagistrado Barceló, ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir, los que me pusieron preso, según informes de medios de comunicación, defiende políticos. El ejercicio profesional del Dr. Barceló, como abogado litigante, es buscar ante los magistrados que ayudó a elegir, la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros.

Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al Ministro de Defensa en este tiempo del Gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro para con mi familia y para conmigo. Además de las causales taxativas de impedimentos, también hay causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia.

MI ÚNICO AFÁN FUE BUSCAR LA VERDAD Y VERIFICAR LOS INFORMES QUE ME LLEGABAN DE MANIPULACIONES DE POLÍTICOS PARA AFECTAR MI REPUTACIÓN

17) El famoso testigo Monsalve, puesto preso y condenado por la justicia por secuestro y otros delitos durante el gobierno que presidí, dio la declaración al senador Cepeda, en contra de mi hermano y mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra.

18) Otro testigo, Alberto Guerrero, alias “Pipintá”, puesto preso y condenado por la justicia durante el gobierno que presidí, también le declaró al senador Cepeda, pero expresó ante la Fiscalía que lo que sabía de mi era por rumores que había escuchado. Es evidente la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. Por lo menos están en evidencia siete reuniones entre ambos, además, está probado, y no refutado, que el senador Cepeda intervino para que al testigo Monsalve no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar.

20) Como lo he dicho a lo largo de estos años lo único que hice fue buscar que se verificaran las informaciones que me llegaban.

21) La Corte ordenó interceptar el teléfono de otra persona, pero interceptaron el mío, ya tarde aceptaron el error y me desconectaron. Es clara la premeditación para interceptar mi teléfono, como lo acredita que después de que el operador dijo que aparecía la voz mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron, la Corte ordenó que continuarán.

Unas interceptaciones ilegales a mi teléfono no han tenido ningún efecto frente a los magistrados que las ordenaron y mantuvieron.

Incluso para que no hubiera modificaciones se mandaban las que estaban en manuscritos.

25) Jamás se me ocurrió llamar al magistrado Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara para que me ayudara en este caso. A él lo abordaron en Neiva con una razón del testigo Monsalve. Incluso en esta etapa, mi defensa presentó sábanas de llamadas telefónicas que demuestran que tampoco de mi oficina del Senado lo habrían llamado. Jamás he involucrado personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos.