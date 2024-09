Exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas destroza último discurso de Petro: “Queda uno entre aterrado y preocupado, se nota desespero”

“Como Gustavo Petro no tiene gestión para mostrar, este es el tipo de disparates a los que recurre para lograr aplausos” , manifestó.

“Estos son actos delirantes de un populista que quiere agradar, que quiere decir que vamos a poder pensionarnos más jóvenes, que no vamos a tener que trabajar, que no nos tenemos que esforzar. Eso es el desespero de un presidente que se sabe, está contra las cuerdas, que está perdiendo respaldo , que para llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá tiene que traer la gente, con buses y darles la comida. Petro se está quedando sin discurso”, dijo.

“Un presidente que lleva dos años gobernando debería hablar de sus realizaciones, mire lo que he resuelto, mire las construcciones, mire las obras, mire lo que he hecho en Colombia, mire el progreso, pero ese discurso está totalmente ausente. Lo único que puede hacer el presidente para mantener la atención del público cautivo es ofrecerle lo imposible: que se jubilarán a los 50 años, que no tienen que trabajar. Perdóneme, el trabajo es lo que representa, caracteriza y ejemplifica a Colombia”, añadió.