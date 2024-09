Fuerte llamado de Mauricio Cárdenas a Petro: “el país tiene claro que lo que usted quiere es gastar en el 2025 para mejorar su favorabilidad”

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro, quien le anunció al Congreso que si no aprueban el proyecto de presupuesto del 2025, tal como lo radicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, él lo aprobará vía decreto.

Su anuncio, sin duda, sonó como una especie de amenaza al Congreso que no esperó para reaccionar y cuestionar la salida del jefe de Estado que, de entrada, no está totalmente apegada a la ley.

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no se quedó callado y le envió un contundente mensaje a Petro: “presidente piense con cabeza fría. Si expide el presupuesto a la brava y por decreto se queda sin financiamiento, lo cual no le sirve de nada, pues en enero de 2025 tendría que recortarlo”.

Mauricio Cárdenas también le dijo al Presidente que “el país tiene claro que usted lo que quiere es gastar en 2025 para mejorar su favorabilidad a expensas de 12 billones en nuevos impuestos. Eso no lo acepta nadie con sentido común. La economía no aguanta”.

El llamado del exministro de Hacienda fue considerado como sensato por parte de varios dirigentes políticos, entre ellos, la ex candidata presidencial y directora del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt.

“El comentario de Mauricio Cárdenas es sensato y bien intencionado. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Gustavo Petro ha demostrado ser insensato y malintencionado”, escribió la colombo-francesa en sus redes sociales.

“Esto se llama dictadura Fiscal. No es una buena idea. Presidente haga un esfuerzo de verdad por construir consenso con el Congreso de la República. De eso se trata la construcción en diferencia, donde siempre en la diferencia es posible construir algo mejor. La diversidad de opiniones, posiciones y análisis es siempre bienvenida”, escribió Restrepo en sus redes sociales.

“La única posibilidad de que el Gobierno pueda expedir por decreto el presupuesto es que al 20 de octubre las cámaras no hayan expedido la ley de presupuesto para la vigencia siguiente. Esto lo dice la ley orgánica para evitar que el país se quede sin presupuesto. Pero si el gobierno no está de acuerdo con algún tema que el Congreso le introduzca al presupuesto durante su discusión (por ejemplo el tope del mismo), no puede responder dictando el presupuesto por decreto. Sería un atropello legislativo y una ilegalidad enorme”, manifestó Restrepo.