“La educación de calidad debe ser una prioridad de Medellín y su Área Metropolitana”: José Manuel Restrepo

“Eso no está resuelto. He sido crítico de este tema y lo he dicho desde hace mucho tiempo, Antioquia debería tener colegios de primer nivel a nivel nacional, no hay ninguna razón para que Boyacá o Santander estén por encima en materia de rendimiento de educación de los colegios de Antioquia, no se compadece con la realidad de ser el primer departamento del país”.