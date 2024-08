Exministro Mauricio Cárdenas dice que la propuesta de la constituyente del Presidente “encalló” y “Petro no estará en el tarjetón del 2026”

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un balance de los dos primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, habló sobre todos los escenarios del futuro político del Jefe de Estado.

Lo hizo en un conversatorio virtual con el economista Mauricio Reina. Allí, el exministro de Juan Manuel Santos confesó que está totalmente convencido de que Gustavo Petro no estará en el tarjetón electoral del 2026. “No puede. No tiene cómo” enfatizó.

“La idea de la famosa constituyente encalló, no hay ambiente político, no hay respaldo, no hay cómo, no hay vehículo para llegar a ella. También me parece que se derrumbó la idea del Fast Track, un camino para hacer reformas, leyes, actos legislativos. Petro se quedó sin la forma de hacer la reforma constitucional y una constituyente, la única manera de introducir la reelección. Por eso digo, Petro no estará en el tarjetón del 2026″, afirmó.

Mauricio Cárdenas, Profesor de la Universidad de Columbia - Exministro de Hacienda y Crédito Público. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Si la sucesora de Petro será la hoy senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, Mauricio Cárdenas consideró que cargará con el lastre “de unos resultados muy malos. Seguramente, el país va a tratar de derrotarla en las urnas. La gente está preocupada por lo que está pasando en Venezuela, precisamente por eso”.

Mauricio Cárdenas reiteró: “No veo a Petro reeligiéndose. El camino de la Constituyente tiene un bloqueo, el Congreso no lo aprobaría y, probablemente, la Corte Constitucional, tampoco. Ahí la idea muere”.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exministro dijo que no se puede despreciar el 30 por ciento de desfavorabilidad que tiene hoy el presidente Gustavo Petro, “pero con un 70 por ciento del país que no lo acepta, difícil. Por eso, insisto, no veo el camino para que el hoy Presidente esté en el tarjetón del 2026. Y mientras más rápido todo el mundo sea consiente de eso, mejor, porque no nos obsesionamos con el tema y la pregunta de que esto hasta cuándo estará”.

Según el reconocido economista, en dos años habrá elecciones y, seguramente, llegará alguien a las urnas que recogerá las banderas del petrismo, “pero también llegarán los colombianos que dirán que este modelo no funcionó porque es un gobierno prometió el cambio y acabar con la corrupción en Colombia y acabó fue conviviendo y agravando ese problema, que sería el gobierno que mejoraría las condiciones de vida de millones de ciudadanos que están marginados haciendo escuelas, que no están recibiendo vías terciarias. Hagámosle las cuentas al Gobierno sobre cuántos kilómetros de carreteras ha construido”,propuso.

Mauricio Cárdenas. Bogotá Febrero 15 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Contó que visitó recientemente el departamento de Nariño y habló con un alcalde cuyo nombre no reveló para no meterlo en problemas y le contó que todo lo que ha podido desarrollar de obras en su región es de gobierno anteriores. “Para hacer inversión en los municipios pequeños de Colombia necesitan apoyo del Gobierno nacional porque no tienen la capacidad fiscal de hacerlo y el alcalde me dijo que ahora no estaban haciendo nada”, denunció.

“Petro puede echar todos los discursos que quiera pero la política colombiana se mide mucho sobre la gestión de un gobierno y la base de la realidad”, argumentó.

Por último, Cárdenas dijo que le preocupa que, eventualmente, el Gobierno no le gire los recursos que requiere la Registraduría para adelantar elecciones en el 2026 porque la entidad electoral depende financieramente del Estado.