Expresidente Ernesto Samper se suma a exmandatarios que creen que no es posible la constituyente basada en Acuerdo de Paz

Según dijo Samper, con ese contexto no es posible una asamblea nacional constituyente. “A la luz de estas normas vigentes no es posible legitimar la convocatoria de una asamblea constituyente en el acuerdo de paz de La Habana suscrito entre el Estado y las Farc: sería una constituyente de facto , un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el Congreso y la Corte Constitucional”, aseguró el exmandatario.

El exmandatario afirmó que no es cierto que se pueda modificar lo pactado entre las partes y que eso no tendría asidero jurídico. “Porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa”, mencionó Santos.

Igualmente, cuestionó que se esté ideando alrededor del acuerdo con las Farc. “Cosa que nada tiene que ver porque aquí no hay dos constituciones. La Constitución que nos rige, la de 1991, es taxativa sobre cuáles son los procedimientos para convocar una constituyente. Pero no tengo la menor duda de que la intención que hay detrás de todo esto es que el presidente se quede en el poder”.

“Yo no había querido opinar sobre esto porque me parecía realmente tan descabellado que no valía la pena, pero en la medida que esto ya subió incluso al nivel presidencial... no tengo interés en polemizar con el presidente, él tendrá sus ideas. Lo que sí quiero es contarles a los colombianos la historia fidedigna y auténtica de este tema en el transcurso de las conversaciones”, aseguró el senador.