Férrea defensa de Petro a su minTrabajo Gloria Inés Ramírez, tras críticas por denunciar supuesta explotación laboral en Van Camp’s

El terremoto político se desató el pasado miércoles 27 de diciembre, por unas declaraciones que dio la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, en las que sin tapujos y de manera directa denuncio que se habían detectado pésimas condiciones laborales en Van Camp’s, casos en los que a las trabajadoras no les permitía ni siquiera ir al baño.

“Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp’s por ejemplo. Se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño ”, expresó la ministra del Trabajo.

Por no tener la posibilidad de ir al baño, las mujeres se están viendo en la obligación de usar pañal para hacer sus necesidades fisiológicas. “ Hemos encontrado algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño ”, señaló la ministra.

Alicia Cardiles, quien generó escándalo porque supuestamente en Van Camp’s las mujeres deben usar pañal para no ir al baño, no tiene pruebas

“Hay compañeras afectadas con infecciones urinarias”, dijo la mujer, quien al ser consultada por las sanciones impuestas por el Ministerio del Trabajo aseguró que “hay varias”, sin precisar cuál. De igual manera, aseguró que ella no ha denunciado, pero sí lo ha hecho la organización sindical. “Esto es algo sistemático, póngale usted tenemos unas cuatro”, respondió cuando le dijeron si hay sanciones o no.

“Es el tiempo que demoras en ir al baño, lo ponen como tiempo muerto. Son mujeres trabajadoras de hogar que se ponen pañales para no ir al baño constantemente”, insistió. “Eso antes no sucedía. Antes de 2015 no estaba”, agregó.