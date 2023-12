Fico Gutiérrez dice que no ha podido hacer el empalme completo y que ha encontrado graves denuncias de corrupción contra Daniel Quintero

El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, está preocupado porque no se ha podido terminar el empalme y hay muchos que todavía no están claros sobre cómo recibirá a la ciudad para estar al frente de ella durante los próximos cuatro años.

“Es gente que hizo las cosas tan mal que no vale la pena pensar en ellos. Hay que pensar en la gente para resolver los problemas a la gente. La ciudadanía no quiere saber nada de ellos, porque nunca fueron futuro y ya son pasado. Más bien que respondan a las investigaciones de corrupción que hoy llevan la Fiscalía y la Procuraduría ”, dijo Fico.

“Una desadministración absoluta en la ciudad. En la gran mayoría de las entidades, hay problemas, unas cuentas por pagar muy grandes en muchos temas, que no alcanzó la plata para los programas sociales y dejaron la ciudad en un estado lamentable, porque el deterioro físico es inmenso. Los escenarios deportivos están en muy mal estado, las instituciones educativas en mal estado, el tema de la salud del Hospital General con graves denuncias de corrupción y no tienen ni para pagarle a la gente. Incluso, dejaron sin internet a los colegios”.

Agregó: “En el empalme no hemos recibido toda la información. Nosotros no damos por cerrado el empalme porque todavía hay muchas preguntas y muchas dudas. La ciudad no solo la saquearon, sino que la dejaron tirada. A Medellín la saquearon y se volaron. Como si fuera poco, ellos contaban con un equipo sin experiencia real para resolver los problemas que tenían. Siete de los 21 secretarios de despacho que están entregando las secretarías tienen menos de seis meses en el cargo. Cuatro llevan menos de 12 meses, ocho llevan dos años y uno solo lleva tres años. Una inestabilidad absoluta. Hemos pedido reuniones adicionales y dicen que ya no más reuniones, que solo la información por escrito y la pasamos y no nos la entregan. El 1 de enero nosotros mismos vamos a ver qué encontramos. Un grupo creyó que venía aquí a llenarse los bolsillos y que salían como si nada. Acá hay graves escándalos de corrupción. Lo de los hermanos Moreno en Bogotá se queda chiquito con lo que hicieron estos en Medellín”.