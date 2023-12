“A Medellín la saquearon y se volaron”: Federico Gutiérrez se desahoga en SEMANA

SEMANA: ¿Cómo va el proceso de empalme? Porque hemos visto a Daniel Quintero atacándolo en redes sociales.

FEDERICO GUTIÉRREZ: Hemos estado muy activos en el empalme y viendo cómo vamos a solucionar los grandes temas de ciudad. Tenemos una responsabilidad muy grande. No voy a ponerme a hablar de esa gente que hizo tanto daño, ya tuvieron su oportunidad y lo hicieron mal. A mí no me importa lo que opinen, más bien que le respondan a los entes de control y a la ciudadanía que califica muy mal su gestión. Lo que yo no logro entender es cómo tuvieron 8 billones de pesos más de los que tuvo el Gobierno anterior y no hicieron nada, dejaron así la ciudad. Es gente que hizo las cosas tan mal que no vale la pena pensar en ellos. Hay que pensar en la gente para resolver los problemas a la gente. La ciudadanía no quiere saber nada de ellos, porque nunca fueron futuro y ya son pasado. Más bien que respondan a las investigaciones de corrupción que hoy llevan la Fiscalía y la Procuraduría.

SEMANA: ¿Así de mal encontró la ciudad?

F.G.: Medellín es una ciudad tan fuerte y tan sólida que ni esta gente fue capaz de acabarla en cuatro años. Pero sí hay situaciones muy delicadas en términos financieros, denuncias graves de corrupción e investigaciones que llevan los entes de control. Mostraré la próxima semana cómo fue ese empalme para contar qué encontramos.

SEMANA: ¿Qué encontraron?

F.G.: Una desadministración absoluta en la ciudad. En la gran mayoría de las entidades, hay problemas, unas cuentas por pagar muy grandes en muchos temas, que no alcanzó la plata para los programas sociales y dejaron la ciudad en un estado lamentable, porque el deterioro físico es inmenso. Los escenarios deportivos están en muy mal estado, las instituciones educativas en mal estado, el tema de la salud del Hospital General con graves denuncias de corrupción y no tienen ni para pagarle a la gente. Incluso, dejaron sin internet a los colegios.

SEMANA: Entonces, lo que hará es un corte de cuentas para mostrar qué recibe.

F.G.: Claro, pero a partir del 1 de enero me dedico a resolver los graves problemas de Medellín y nadie puede volver nunca más en la vida a robarse nuestra ciudad o a venir a hacerle daño. Nosotros nos vamos a dedicar a unir a la ciudad, a administrar con transparencia y a resolver los graves problemas. La gente sabe el daño que hizo esta gente, ojalá el país también lo tenga claro y que lo sepan.

Federico Gutiérrez dice que en el empalme para su posesión en la Alcaldía de Medellín no ha recibido toda la información. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Le alcanzarán los cuatro años?

F.G.: En el empalme no hemos recibido toda la información. Nosotros no damos por cerrado el empalme porque todavía hay muchas preguntas y muchas dudas. La ciudad no solo la saquearon, sino que la dejaron tirada. A Medellín la saquearon y se volaron. Como si fuera poco, ellos contaban con un equipo sin experiencia real para resolver los problemas que tenían. Siete de los 21 secretarios de despacho que están entregando las secretarías tienen menos de seis meses en el cargo. Cuatro llevan menos de 12 meses, ocho llevan dos años y uno solo lleva tres años. Una inestabilidad absoluta. Hemos pedido reuniones adicionales y dicen que ya no más reuniones, que solo la información por escrito y la pasamos y no nos la entregan. El 1 de enero nosotros mismos vamos a ver qué encontramos. Un grupo creyó que venía aquí a llenarse los bolsillos y que salían como si nada. Acá hay graves escándalos de corrupción. Lo de los hermanos Moreno en Bogotá se queda chiquito con lo que hicieron estos en Medellín.

SEMANA: Pero dirigir una ciudad sin empalme es como remodelar una casa sin planos…

F.G.: Esa es una analogía perfecta. Nosotros tenemos una ventaja y es que estoy nombrando un gran equipo y con experiencia. Muchos de ellos ya estuvieron conmigo en el Gobierno. Hay tres condiciones para trabajar conmigo: transparencia absoluta, un conocimiento sobre los temas y un gran amor por la ciudad.

SEMANA: ¿Ya habló con el presidente Petro?

F.G.: No, yo no he hablado con él. Yo espero que el presidente entienda que es importante trabajar con los alcaldes y gobernadores. Claro, tenemos una gran distancia ideológica, pero la realidad es que hay que trabajar juntos en muchos temas, como la seguridad y la reactivación económica. Si se da esa reunión, que dudo mucho sea antes del 1 de enero, estoy listo para reunirme con él. Si nos convoca o nos cita, ahí estaré representando la institucionalidad y diré lo que tenga que decir. Pero yo también le voy a plantear proyectos concretos para la ciudad y la región con el fin de que esa ejecución del Gobierno nacional llegue. Pediré al presidente que se interese por la seguridad de la gente, porque hoy la gente tiene miedo. Ojalá tengamos esa oportunidad.

Federico Gutiérrez dice que la gente está buscando soluciones y van a trabajar en eso. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Y si no se da esa reunión cómo financiará los proyectos para Medellín?

F.G.: Hay que presentar proyectos. Yo escuchaba esta semana al director de Planeación Nacional y me ha parecido una persona sensata por lo que plantea frente al trabajo articulado desde las regiones, frente a las metas que tiene el Plan de Desarrollo Nacional y cómo se pueden conjugar con las metas desde lo local. Yo, por ejemplo, hablaré con el director de Planeación Nacional y le mostraré nuestro programa de gobierno, nuestro plan de desarrollo y cómo vamos a aplicar muchos recursos en lo social y en lo físico para que puedan llegar recursos del orden nacional, que al día de hoy no tienen una buena ejecución. Más allá de la izquierda, la derecha o el centro, la gente quiere seguridad, educación, que la economía esté bien y que los niños tengan buena alimentación. Yo no vengo con una idea de carga ideológica, yo vengo con la idea de que las cosas hay que hacerlas y bien hechas. Yo espero que esa carga ideológica que tienen no impida que lleguen recursos a Medellín. He escuchado a algunos funcionarios del Gobierno nacional que han planteado cosas sensatas y que sé que son técnicos y vamos a trabajar.

SEMANA: Pero con Carlos Fernando Galán el encuentro fue en la COP28.

F.G.: Ojalá no tengamos que ir hasta muy lejos. Llegó el momento de que el Gobierno entienda que ya va más de un año y medio de gestión y que es importante trabajar duro. Entender que hay que ejecutar y que hay que llegar a las regiones.

SEMANA: Y lo que la gente quiere es soluciones y no peleas políticas.

F.G.: La gente está buscando soluciones, tenemos que trabajar para eso. A partir de ese 1 de enero la responsabilidad ya es nuestra y vamos a trabajar muy duro. Yo le quiero decir a nuestra gente que vamos a unir de nuevo la ciudad, que trabajaremos articuladamente, que tareas buenas son las que tenemos. Ya pronto cesará la horrible noche. Estamos a pocos días.

SEMANA: ¿Se quedará los cuatro años en la Alcaldía?

F.G.: Yo he sido claro en eso. Yo me elegí para ser alcalde los cuatro años, porque asumo las cosas con responsabilidad. Yo tuve el apoyo de casi el 74 por ciento de la gente con casi 700.000 votos. Siento esa responsabilidad de trabajar por mi ciudad y desde acá aportaré al país.

Federico Gutiérrez y Daniel Quintero. | Foto: Foto 1: Juan Carlos Sierra / Foto 2: Diego Andrés Zuluaga.

SEMANA: Si Rodolfo Hernández hubiera ganado la presidencia, ¿Colombia estaría mejor o peor?

F.G.: Es que ni pa qué responde uno. Hicieron parte de un plan. Eso es lo que tiene claro la gente. Lo que hay que seguir es mirando cómo recuperamos el país y cómo generamos un verdadero cambio.

SEMANA: Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, le puso un mensaje a usted por X en el que dice que ojalá cambie, que proponga una política de verdad en vez de mentiras y que no destruya a los enemigos. ¿Qué le responde?