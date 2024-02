Francisco Santos convocó a plantón en contra de la CIDH y la ONU para defender a la Corte Suprema de Justicia

“Señores de la CIDH, ¿por qué no se dedican más bien a proteger a los inocentes y no a presionar a la Corte Suprema de Justicia, cosa que no hicieron hace 14 años cuando sucedió lo mismo? O es que por ser un presidente de izquierda, ¿merece tratamiento exclusivo? Queda claro el sesgo ideológico de la CIDH. Aparenten por lo menos, no sean tan descarados como socio Gustavo Petro”, fue uno de los primeros mensajes con los que Santos cuestionó a ese organismo.