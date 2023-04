General (r) Eduardo Zapateiro a Uribe: “Pasará a la eternidad como la persona que le devolvió la seguridad a nuestro país”

Este domingo 23 de abril se llevó a cabo uno de los foros regionales que ha venido haciendo el partido Centro Democrático en varias de las principales ciudades del país. En estos encuentros algunos de los líderes de cada una de las regiones y a nivel nacional hacen intervenciones y, en ocasiones, acude el expresidente Álvaro Uribe a estas citas.

El general (r) Eduardo Zapateiro ha dicho que no quiere hacer parte de la arena política, sino exaltar la labor del Ejército Nacional. - Foto: esteban vega la-rotta

Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue la presencia del excomandante del Ejército, el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, quien no solo estuvo con el mandatario conversando acerca de varios asuntos, sino que también tuvo un espacio para hacer una intervención en el evento.

“Usted ha sido un soldado -como dije en mi libro-, un patriota, un presidente que pasará a la historia, a la eternidad, como la persona que le devolvió la seguridad a nuestro país”, aseguró el excomandante del Ejército, quien aprovechó el momento para llenar de elogios al exmandatario. Al decir estas palabras, el auditorio se llenó de aplausos.

Y agregó que allí, en Valledupar, formó parte importante de su carrera como militar. “Decirle, señor presidente, que aquí estuve yo como comandante de la Décima Brigada, aquí presté mi servicio militar y presté mi servicio como comandante del Ejército a ponerle orden a todo eso que usted acabó de expresarnos con mucha sabiduría”, aseguró Zapateiro.

El general (r) también aprovechó el espacio para tirar algunas pullas. “Nunca cogí un helicóptero, siempre anduve por carretera y eso dio confianza...”, afirmó el excomandante del Ejército. El comentario generó otra oleada de aplausos y algunas risas.

El expresidente Álvaro Uribe agradeció el gesto y los comentarios de Zapateiro. Bogotá, febrero 21 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Mi despacho eran las fincas, de finca en finca, los despertaba. Muchos vivían en Bucaramanga, otros vivían en Santa Marta, otros en el Cesar. Acabo de llegar a una finca, 11 de la noche, y creo que la seguridad no se negocia. La seguridad es un activo estratégico de cualquier nación”, dijo.

Zapateiro mencionó que cuando el expresidente Uribe le pidió que lo acompañara al evento del Centro Democrático, estuvo dispuesto a estar allí. “Por eso, anoche (sábado) cuando usted me pidió que lo acompañara, no lo dudé ni un segundo, con mi general Erazo, tenemos que acompañar al presidente. Que sientan los colombianos que los viejos soldados de tradición y convicciones jamás vamos a faltar”, aseguró el general en retiro.

Y remató con otros recuerdos de su vida y elogios hacia el exmandatario. “Le hago memoria a mi padre, médico fallecido, a mi madre, docente, fallecida, pero sigo siendo el colombiano que ama a su país y que va a seguir defendiendo, no políticamente, porque los políticos son ustedes, señor presidente”, aseguró el excomandante del Ejército.

El general (r) Eduardo Zapateiro le entregó una copia al exmandatario de su libro, publicado recientemente. - Foto: Cortesía Anónimo

Zapateiro le ha expresado en más de una ocasión a SEMANA que su interés no está en la arena política, sino en seguir ayudando a construir país y esa es la consigna que le ha enviado a toda la reserva activa del Ejército Nacional.

“Mi obligación como general, porque no hay exgenerales ni expresidentes -un presidente jamás deja de ser presidente, un general jamás deja de ser general-, y por eso nuestra obligación y convicción debe ser siempre sumarnos a construir todos los días un país mejor para las nuevas generaciones”, agregó Zapateiro.

Ante las palabras del general en retiro, parte del auditorio gritó “¡ajúa!”, el reconocido grito del excomandante.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe se puso de pie, le dio las gracias y continuó con el evento. Al final del encuentro, el general Zapateiro le entregó una copia de su libro, que acaba de lanzar: El honor del deber cumplido.

Los secretos del general (r) Eduardo Zapateiro narrados en su libro

En la publicación, el general (r) Zapateiro habla del presidente Gustavo Petro, del Palacio de Justicia y de las operaciones más contundentes contra los criminales. El general (r) publica sus memorias. Estos son los secretos de uno de los protagonistas del país en sus momentos más excepcionales.

Su pelea con Petro

El presidente Gustavo Petro y el general Zapateiro han sostenido diferencias públicas.

“Cuando era comandante del Ejército, en 2022, estaba en mi oficina, organizando los aspectos por trabajar de la semana, y me informaron de un trino que había escrito el entonces senador Gustavo Petro Urrego, quien, a su vez, era candidato presidencial para la época… Después de leer el mensaje, no dudé ni un segundo en contestarle y decirle lo que tenía que decirle, para que se le quedara grabado en la mente, para toda la vida, ¡que los generales de la república de Colombia y del mundo se respetan! Me sentía atropellado por el insulto que les habían hecho a quienes, con amor, no hemos hecho sino ayudar a construir país.

No me preocupaba tener que ceder el mando, ¡para nada! Porque los verdaderos soldados no somos ambiciosos de poder; priman nuestras convicciones institucionales y se deja un precedente histórico en el que la institución, el Ejército, en su momento, tuvo quién la defendiera y diera hasta su carrera por ella”.

Escobar y el Palacio de Justicia

En su libro, el general Zapateiro se refiriere a Pablo Escobar y otros hechos como la toma del Palacio de Justicia. - Foto: Lope Medina

“Para este acto criminal, y como mencioné antes, Pablo Escobar sostuvo varias reuniones con los dos comandantes del M-19, comprometiéndose a aportar dinero, armamento ligero, explosivos y colaboración con el despliegue táctico. El objetivo de la toma era acceder al tercer y cuarto pisos, donde justamente se encontraban los cuatro magistrados sesionando, y donde fueron declarados rehenes de especial interés por parte de la guerrilla”.

El paracaídas que no abrió

El general Zapateiro cuenta en su libro ese hecho. - Foto: Esteban vega la-rotta

“La idea de realizar los cinco saltos y saltar al vacío era una pesadilla, pues no deja de ser un riesgo abandonar una aeronave en vuelo con un paracaídas y su reserva, pero en estas circunstancias, esa sensación se convierte en seguridad, porque te mantiene alerta, y en eso consiste el curso. Allí te preparan para enfrentarlo y salir adelante. Se dice que ‘la alerta mental es la novia del paracaidista’, y así lo es. Todas las veces que lo hice, tuve la misma sensación…

Una vez a un soldado que se lanzó del avión, su paracaídas no se le abrió. Se vino en descenso, tipo rollo de cigarrillo. Cuando lo visité en el Hospital Militar, el soldado me contó que, al ver esta situación, recordó cuando era soldado profesional novato, y en el curso de paracaidismo le enseñaron que, al enfrentarse a una falla de este tipo, tenía que preparar su aterrizaje, pensando en que el impacto en tierra sería muy fuerte y tenía que saber descomponer su caída, para que su cuerpo NO sufriera ese duro impacto. Y así lo hizo; pegó fuerte los pies, dejándose llevar con el primer impacto de las plantas de los pies con la tierra; plegó las pantorrillas, el muslo y, después, el dorso, para hacer una perfecta ejecución de los cuatro puntos para recibir el impacto. Durante su descenso, el soldado solo venía pensando en organizar esta secuencia para aplicarla”.

Así cayó Raúl Reyes

Zapateiro relata cómo falleció el líder guerrillero.

“A la una de la mañana se inició la operación conjunta, con un asalto aéreo sobre el campamento donde se hallaba alias Raúl Reyes; luego, las tropas arribaron al campamento, que estaba conformado por áreas de entrenamiento, dormitorios, cocina y provisiones.

Tras la ejecución de la operación que todo el mundo conoce, se encontraron unos computadores con unos discos duros guardados entre unas maletas Pelican, ¡diseñadas para aguantar de todo!

El director de la Interpol de la época aseguró que los computadores no habían sido manipulados y que el manejo que se le dio a la información contenida en ellos se había ajustado a los protocolos internacionales.

Aquí debo ser enfático al decir que la Corte Suprema de Justicia determinó que la información contenida en esos computadores no podía ser tomada como prueba, pues afirmó que los computadores no habían sido tomados de manera legal, y su información, por consiguiente, no podía ser utilizada para adelantar procesos judiciales. Pero la opinión pública debe tener claro que, al mismo tiempo, ¡la Corte nunca dijo que la información contenida allí dejara de ser verdadera!”.

El premio por Pablo Escobar

Zapateiro relata cómo combatieron a narcotraficantes como alias Popeye.

“La gran mayoría de los hombres de la compañía que participaron en la operación contra Pablo Escobar fueron premiados con una comisión a la península del Sinaí, para formar parte del relevo del Batallón Colombia n.° 3, y así integrar la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores (MFO) en la misión de paz que existe desde 1982 entre la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel. Esta fue una época fundamental en mi vida, porque vi el resultado de la disciplina, la perseverancia y lo más importante: aprendí que, si quieres ser exitoso, tienes que realizar trabajo en equipo. Yo solo les marqué a mis hombres el camino y busqué siempre ser para ellos el faro y la guía, convenciendo, mandando y liderando con el ejemplo”.

¡Jaque!

El general narró lo ocurrido tras bambalinas de la Operación Jaque. - Foto: león darío peláez-semana

“Se logró gracias a la maniobra militar del engaño, mediante la cual se capturó a una ‘radista’ u operadora de radio de las Farc, encargada de establecer las comunicaciones de los captores con el Mono Jojoy, cabecilla del Bloque Oriental de esa organización. A cambio de beneficios por colaboración, la radista nos comenzó a dar los códigos de radio de su estructura, con los que se logró engañar a alias Gafas y a alias César, los captores de los secuestrados, para que creyeran que estaba hablando Alfonso Cano, cabecilla principal de las Farc, con el fin de agrupar a los secuestrados.

El resto es historia, pero vale la pena recordar que en esta operación se rescataron quince secuestrados, entre los cuales se encontraban la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, los asesores estadounidenses Thomas Howes, Keith Stanselly Marc Gonsalves, y once miembros de la fuerza pública”.

El rescate del general Mendieta

También cuenta sobre el rescate del general Mendieta.

“Mi general Navas llamó por teléfono celular al presidente Álvaro Uribe Vélez y, colocando el equipo en altavoz, el presidente me dijo: ‘Coronel Zapateiro, ¿sus hombres sí son capaces de rescatar y traernos vivos a nuestros cuatro hombres? Porque asesinados y muertos NO le sirven al país’. Yo, sin dudarlo un minuto, y conociendo la preparación integral de los hombres bajo mi responsabilidad, le contesté que le aseguraba que traeríamos de vuelta a esos secuestrados, vivos…

Las instrucciones en la fase de planeamiento fueron emplear el máximo volumen de fuego, aprovechando la sorpresa, pero teniendo la precaución de no hacer fuego directo. La intención era causar una desorganización de la estructura criminal en los primeros cinco minutos de la acción. Así lo hicieron, y al llegar al campamento y lugar de cautiverio de nuestros cuatro hombres secuestrados, la unidad reportó el rescate del general Luis Mendieta”.

No hubo entrampamiento

Zapateiro relata lo ocurrido con Jesús Santrich.

“En mi perspectiva, es inconcebible decir que hubo un entrampamiento con estos antecedentes. Tanto políticos como hombres que ahora ocupan la dirección del Estado han señalado esto, defendiendo a Santrich de su delito y su conducta, que hiere profundamente los acuerdos de paz y que vulnera a las víctimas de las Farc.

Incluso el presidente Gustavo Petro se ha referido en esos términos, algo impropio en la conducta de un presidente de la República, que debe velar por el cumplimiento de la ley y la aplicación efectiva de los acuerdos con las Farc, entre los que se incluye la verdad, justicia y reparación a las víctimas”.

Disidencias necesitan mano dura

Zapateiro narra la lucha que tuvo como comandante del Ejército contra las disidencias de las Farc.

“Terroristas como Santrich, Iván Márquez, Romaña, el Paisa, y Gentil Duarte, entre otros, traicionaron los acuerdos y establecieron nuevos actores armados que buscaban reestructurar y acoger a los guerrilleros no firmantes de los acuerdos, con el objetivo de disputarse el negocio del narcotráfico y, sobre todo, el control de las rutas. Su accionar delictivo se desarrolló principalmente en territorio venezolano, actuando en contubernio con la estructura legal de dicho país, y también existió una alianza en dicho territorio con los terroristas del ELN, los cuales, junto con las disidencias, han agravado en gran medida el conflicto y lo han extendido fuera de las fronteras nacionales. Las disidencias de las Farc son un fenómeno posibilitado por la conversión de las viejas estructuras criminales en bandas criminales”.

La insurrección

El general cuenta los hechos ocurridos en medio del paro de 2021 y la primera línea.

“Hablaré de las situaciones que tuve que vivir en ese momento y que nadie sabe..la noche del 28 de abril de 2021, cuando se estaban realizando las actividades vandálicas —por no llamarlas terroristas—, percibí que a esta ciudad consentida para los caleños y colombianos le faltaba una alta dosis de LIDERAZGO. Ver tantos sitios importantes de la ciudad en cenizas, como estaciones del sistema de transporte, y un desaseo nunca visto en ninguna otra ciudad, fueron imágenes que jamás los soldados y policías podrán olvidar o borrar de su mente… Me llamó mucho la atención que, en los recorridos que hacíamos con diferentes personalidades municipales y departamentales, escuchábamos personas que se expresaban de la siguiente manera: ‘Yo lo vengo diciendo, que la ciudad Santiago de Cali será la ciudad donde se despierte y nazca la insurrección de Colombia’”.