Gobernadoras aseguran que las mujeres están listas para administrar el país: “Somos mayoría y tenemos cómo elegir a una presidenta”

“Debemos acompañar a las mujeres que rompen techos de cristal”

En la actualidad solo 8 de los 19 ministerios del Gobierno nacional son liderados por ellas. En el Legislativo, apenas 54 son representantes a la Cámara y 33 ejercen como senadoras, una proporción que no alcanza a representar ni la mitad del Congreso.

“En el Meta éramos diez candidatos a la Gobernación, dos mujeres. Si alguien conoce un poco de la historia, cuando aspiré a la Gobernación después de quedar viuda, las redes sociales me decían por qué no me iba a ir a casa a cuidar a mis tres hijos. Cada vez que una mujeres rompe los techos de cristal las mujeres debemos acompañar, debemos aplaudir. Gobernar siendo mujer es más complicado”, detalló la gobernadora del Meta.