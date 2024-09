Iglesia Católica hace un llamado al Gobierno Petro y al ELN para que retomen diálogos de paz

No es la primera vez que la Iglesia hace un llamado a las delegaciones de paz para que avancen en la mesa de diálogo, pero en esta ocasión el camino es más espinoso porque el ELN ha hecho una serie de peticiones, como ser retirado de la lista de Grupos Armados Organizados, que han sido reprochadas por el Gobierno Petro.

Aunque los negociadores del Ejecutivo han dicho que los canales de comunicación con los guerrilleros están abiertos para buscar soluciones a las diferencias, los elenos no han respondido atentamente a dicho llamada y únicamente han pedido que se cumpla lo que se les prometió en la mesa de diálogo.

“No ha habido respuesta a los llamados que les hemos hecho. Está agonizando (el diálogo), pero ellos son los únicos que le pueden poner oxígeno, pero no poniendo bombas, matando gente ni atacando oleoductos”, dijo el funcionario.

Sin embargo, señaló que el Gobierno Petro nunca cerrará la puerta para una salida negociada al conflicto y que en ese orden de ideas son los elenos quienes deben decirles a los colombianos si quieren o no seguir en los diálogos.

“El Gobierno nunca desistirá de los caminos hacia la paz, pero si la otra parte desiste, pues no se puede hacer nada más. El ELN no quiso hacerlo, tuvo oportunidades y no ha querido”, reiteró.