Gustavo Bolívar contó cuál es la primera postura del presidente Petro sobre supuesto triunfo de Maduro en Venezuela

Pese a que no se ha pronunciado oficialmente, el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, contó este lunes cuál es la postura del presidente Gustavo Petro frente a los resultados de los comicios en el vecino país. Asimismo, recalcó que todavía no se puede hablar de un fraude electoral.

“Primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude, si no hay un recuento voto a voto y mesa a mesa, no se puede hablar de que hubo o de que no hubo fraude. Debe haber un recuento de los votos uno a uno en presencia de delegados internacionales”, manifestó inicialmente.