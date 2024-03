Gustavo Bolívar atacó a Claudia López porque dejó a Bogotá en manos del hampa, y cuestionó a Galán: “van 90 días y las cosas empeoran”

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien ha estado bastante activo en los últimos días en su cuenta de X para dar su opinión frente temas coyunturales en el país y para hacer una particular reflexión de Semana Santa, volvió a acudir a la red social este domingo, esta vez, para hablar del desastre que dejó Claudia López en Bogotá.

Así mismo, el director del DPS indicó: “Puedo jurar que con el mismo caos en seguridad, a mí me estarían considerando el peor alcalde de Colombia”.

Eso sí, el alcalde Galán dejó claro que por lo general hay un sub registro en este delito y que el aumento de las cifras que hay en extorsión, se debe a que las autoridades y el Distrito les están facilitando las denuncias a las víctimas.

“Este es un delito que es complejo porque el delincuente le dice a la víctima que no puede denunciar, entonces el sub registro puede ser significativo y hay muchos casos que no conocemos, por eso estamos trabajando para ganar confianza en la ciudadanía, que entiendan que si nos aportan la denuncia vamos a tener muchas más herramientas para poder enfrentar a los delincuentes y capturarlos”, dijo Galán.