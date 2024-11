Gustavo Petro habló de “estrategia” para hacer ver un “shock de mal gobierno” y defendió su reforma tributaria

“Se trata de no aprobar la ley de financiamiento para estrechar las finanzas del gobierno y que no se pueda realizar parte del programa del gobierno por falta de recursos” , aseguró el jefe de Estado en la reflexión que hizo en esa plataforma digital de X.

“A las regiones se les transfiere hoy el 23,8 % de los ingresos corrientes de la nación. El próximo año serán cerca de 80 billones de pesos. Los municipios deben usar estos recursos en un 58,5 % en educación, en un 24,5 % en salud, en 5,4 % en saneamiento básico y el resto en otros rubros como el plan de alimentación escolar. Aunque hay municipios con administraciones eficientes, hay también muchos donde los recursos no se ven. El 38 % de los hogares en la ruralidad no tiene acueducto, el 85 % no tiene alcantarillado y el 62 % no tiene sistema de recolección de basuras”.