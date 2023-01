“Gustavo Petro nos vetó de participar en política”: Juana Afanador y Sara Tufano cuestionan nuevamente al presidente

La nueva discusión por las listas abiertas y cerradas en el proyecto de reforma política que empieza su estudio en segunda vuelta en el Congreso en marzo próximo, está generando divisiones cada vez más profundas entre la propia izquierda.

Este jueves 12 de enero, el presidente Gustavo Petro defendió el artículo de las listas cerradas en dicho proyecto, y algunas feministas y progresistas le cayeron encima.

“Las listas abiertas sirven para hacer el clientelismo que ha llevado a la corrupción política. La lista cerrada puede crear verdaderos proyectos colectivos donde la sociedad influya con eficacia en el estado y sus leyes”, escribió el jefe de Estado en su cuenta personal de Twitter.

Petro fijó su postura en medio del distanciamiento que está tomando la Alianza Verde de la reforma política, especialmente frente al artículo que promueve las listas cerradas en las elecciones democráticas.

La feminista Sara Tufano, quien formó parte del Polo Democrático, pero desistió de su candidatura al Senado en el Pacto Histórico porque la lista se cerró y ella no iba a quedar entre los primeros lugares, desmintió a Petro.

“Falso: las listas cerradas garantizan que los candidatos sean fieles a usted, no a un proyecto. Prueba de ello es que su proyecto dice defender los derechos de las mujeres que denunciamos violencia basada en género por parte de miembros del Pacto Histórico”.

La discusión no quedó ahí. Juana Afanador, quien también formó parte del Polo Democrático, tampoco quedó callada y reaccionó: “A ti (Sara Tufano) y a mí no nos dieron el aval del Polo Democrático por no ser hijas de, por no tener padrinos políticos y por ser feministas. Por no quedarnos calladas frente a las violencias basadas en género por parte de miembros del Pacto Histórico”, escribió en Twitter. Seguidamente añadió: “Gustavo Petro nos vetó de participar en política. Besos shak”.

Tufano también escribió en otro mensaje de Twitter que “todos los gobiernos creen que su electorado es bobo. Las listas cerradas no democratizan los partidos si estos no son democráticos, es el caso de los partidos en Colombia. Las listas cerradas son para garantizar que los candidatos sean fieles a Gustavo Petro, no a un proyecto”.

Ella, por ejemplo, no ha ocultado su malestar con el Gobierno y algunos dirigentes del Pacto Histórico. Esta semana, cuando el exsenador Gustavo Bolívar le confesó a SEMANA que cuatro mujeres habían acudido a su despacho a confesarle cómo eran presionadas, al parecer, por senadores a cambio de obtener su contrato laboral, el propio denunciante confesó que llevaba tres días bajo ataque.

Ante eso, Sara Tufano respondió: ”Gustavo Bolívar dice que lleva 3 días bajo ataque. Pobrecito. Llevo cuatro años bajo ataque por defender a las víctimas de (Hollman) Morris; me vetaron en el gobierno de Gustavo Petro; Álvaro Leyva cree que soy una enemiga del Gobierno y algunas mujeres quieren que me expulsen del Polo Democrático. Diferencias”.

Lo cierto es que el artículo de la reforma política que contempla las listas cerradas está llevando a que exista un final amargo para dicha iniciativa después de marzo de este año.