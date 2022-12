“La principal razón por la que cayó en paracaídas en la lista del Pacto Histórico por Bogotá es por ser la hija de Carlos Pizarro”: la pulla de Sara Tufano a María del Mar Pizarro

La socióloga feminista Sara Tufano se metió de lleno en la discusión que tiene peleando al Pacto Histórico y a la Alianza Verde, luego de que se aprobara en la reforma política que los partidos con mayor representatividad podrán alianzas con otras colectividades, que habrá listas cerradas y que los congresistas electos tendrán prioridad en próximas elecciones.

Tufano se fue de frente contra la congresista María del Mar Pizarro, luego de que la congresista responsabilizara a la Alianza Verde de supuestamente querer hacerle una jugadita al Pacto Histórico. Dijo que obtuvo su curul por reconocimiento de un familiar.

“María del Mar Pizarro defendiendo a capa y espada las listas cerradas. ¡Obvio! La principal razón por la que cayó en paracaídas en la lista del Pacto Histórico por Bogotá es por ser la hija de Carlos Pizarro, desplazando a líderes menos visibles, pero que llevan años trabajando por la ciudad”, afirmó Tufano.

Cabe recordar que en medio de la conformación de las listas del Pacto Histórico, Tufano sonaba como una de las posibles candidatas al ser una militante del Polo Democrático, sin embargo, la socióloga decidió renunciar a esa aspiración argumentando falta de garantías en ese proceso.

“En el momento en que cierran la lista, a mitad de año, todas las mujeres candidatas y demás candidatos del Polo sabíamos que los cuatro senadores irían a ocupar los primeros lugares”, dijo la socióloga en ese entonces.

De otro lado, Tufano ya había cuestionado las listas cerradas del Pacto Histórico y algunos congresistas que resultaron electos. “A Gustavo Petro le gustan las listas cerradas para poder meter a personajes nefastos como el señor Álex Flórez, la señora Isabel Zuleta & CIA. Nada más antidemocrático. ¡Qué viva el cambio!”, cuestionó.

Asimismo, ya ha sostenido diferencias con líderes de la alianza petrista, entre ellas la hermana de María del Mar, María José Pizarro. Tufano le dijo a la senadora que no espera nada de ella porque no se reconoce como feminista y que así hay muchas mujeres en la izquierda porque eso quita votos.

“No, respetada Sara, que no me reconozca como feminista en tu concepto de feminismo, no significa que no me reconozca como feminista. Te pido me respetes como persona, respetes mis ideales y luchas, de la misma manera como yo te he respetado siempre a ti”, le contestó Pizarro a Tufano.

Peleas por la reforma política

El Pacto Histórico y la Alianza Verde se encuentran enfrentados por algunos artículos de la reforma política. Lo que causó la tormenta, en el caso de María del Mar Pizarro, es que la congresista dijo que se trató de un sabotaje de la centroizquierda y que el responsable de uno de los artículos que fueron denunciados como ‘micos’ fue el senador Ariel Ávila de ese sector.

“Ese ‘mico’ de la reforma política al parecer lo metió Ariel Ávila en Senado y ahora integrantes de su mismo partido le quieren echar el agua sucia al Pacto, ¿Coincidencia o estrategia para tumbar la reforma? Esto es un saboteo de algunos integrantes del Verde”, afirmó la congresista.

Sin embargo, eso rápidamente se desmintió. No solo le respondió Ávila, diciendo que Pizarro ha tenido una mala gestión y que necesita de esos ataques para figurar, y hasta habló de “sicariato moral”, sino que además resaltó que personas del Pacto Histórico ya habían desmentido que fuera él quien puso ese artículo.

Uno de los que aclaró que no fue Ávila fue el senador Roy Barreras, que también fue conciliador del proyecto. Barreras aseguró que el artículo que ha causado toda la polémica para que los congresistas electos tengan prioridad en las próximas elecciones, estaba desde el comienzo del debate, pero otros congresistas han dicho que no fue así.

En todo caso, la reforma política levantó una polvareda en la izquierda y la centroizquierda que hoy tiene enfrentados a sus principales líderes, sacándose los trapitos al sol.