Reforma política: Plenaria de la Cámara aprueba la conciliación, ¿qué quedó al fin?

Después de una aguda polémica, la Plenaria de la Cámara aprobó finalmente la conciliación del texto de la reforma política, una iniciativa que contiene varias ‘perlas’.

El proyecto de reforma constitucional, que busca en esencia modificar las costumbres políticas en el país, contiene artículos polémicos que fueron avalados por ambas plenarias

Una de las novedades es que se revivió el límite que se establecía inicialmente para la reelección de congresistas, diputados y concejales.

“A partir de la entrada en vigencia de este acto Legislativo nadie podrá ser elegido para más de tres períodos consecutivos en cada una de las siguientes corporaciones: Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local”, indica el texto de la iniciativa.

Así las cosas, un diputado no podrá estar más de tres periodos en la asamblea de su departamento.

Esta disposición había sido eliminada por la Plenaria de la Cámara este lunes, pero como el Senado sí la había aprobado, los conciliadores decidieron revivirla y quedó finalmente aprobada.

Una situación similar ocurrió con el artículo que indica que la Procuraduría no podrá suspender a los funcionarios de elección popular (como los alcaldes y gobernadores), sino que esta potestad quedaría solo en manos de los jueces.

Esto como una medida que propuso el Gobierno teniendo en cuenta el caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá y la posterior demanda que ganó contra el país en la Corte Penal Internacional, la cual le dio la razón y restituyó sus derechos.

Otro artículo que también se mantiene en el texto es el que les permite a los congresistas saltar a ser ministros sin tener ninguna restricción. Actualmente, la ley prohíbe esta puerta giratoria.

La posibilidad de saltar de ser congresista a ser ministro sin ninguna restricción es normal en los sistemas parlamentarios, en los que la elección del Gobierno (poder ejecutivo) emana del parlamento (poder legislativo) y es responsable políticamente ante este. Sin embargo, en Colombia se maneja el sistema presidencialista, en el que hay total independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde la oposición argumentaron que este artículo es “un adefesio” y un “despropósito”, pues “se convierte en un instrumento de seducción por parte de los gobiernos a los congresos”.

No obstante, el artículo fue finalmente aprobado e incluido en el texto de la conciliación.

También quedó incluida la obligación de los partidos de llevar listas cerradas en las elecciones a corporaciones públicas. Eso quiere decir que si se llega a aprobar la reforma, los ciudadanos tendrán que votar por el logo del partido y no por el candidato.

Por tratarse de una reforma constitucional, este proyecto debe superar ocho debates en el Congreso, de los cuales ya surtió cuatro. Su trámite continuará el próximo semestre.

Este punto había sido eliminado por el Senado, pero la Cámara sí lo mantuvo, y en la construcción de la conciliación se decidió también revivirlo.

Otro artículo que también se mantiene en el texto es el que les permite a los congresistas saltar a ser ministros sin tener ninguna restricción. Actualmente, la ley prohíbe esta puerta giratoria.

La posibilidad de saltar de ser congresista a ser ministro sin ninguna restricción es normal en los sistemas parlamentarios, en los que la elección del Gobierno (poder ejecutivo) emana del parlamento (poder legislativo) y es responsable políticamente ante este. Sin embargo, en Colombia se maneja el sistema presidencialista, en el que hay total independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde la oposición argumentaron que este artículo es “un adefesio” y un “despropósito”, pues “se convierte en un instrumento de seducción por parte de los gobiernos a los congresos”.

No obstante, el artículo fue finalmente aprobado e incluido en el texto de la conciliación.

También quedó incluida la obligación de los partidos de llevar listas cerradas en las elecciones a corporaciones públicas. Eso quiere decir que si se llega a aprobar la reforma, los ciudadanos tendrán que votar por el logo del partido y no por el candidato.

¿Mico?

En medio de la discusión, varos sectores anunciaron que dentro de lo aprobado hay un supuesto ‘mico’.

Según la representante a la Cámara por Alianza Verde Carolina Giraldo, “nos están metiendo un mico en la conciliación de la reforma política. Esto es absolutamente indignante y no se puede votar. Estaríamos legislando en nombre propio. Esto nunca lo habíamos visto en el Congreso”.

“Con este mico se estaría dejando el mismo orden para la consolidación de las próximas listas a la Cámara. O sea el Congreso entero podría reelegirse en un dos por tres. Esto no es posible y no es un mensaje que le podamos sustentar a la ciudadanía”, aseguró la congresista de los ‘verdes’, quien agregó que no entendía “por qué lo traen ahora” y afirmó que es “incomprensible que el Gobierno esté apoyando un mico de este tamaño”.

Las nuevas críticas al proyecto de enmienda constitucional también vinieron desde el partido Cambio Radical. El representante a la Cámara por esa colectividad Modesto Aguilera afirmó que “esta reforma política es un adefesio, un atentado contra la democracia”.

“Nosotros no podemos aprobar una reforma política en la que los propios congresistas están tomando ventaja para las elecciones próximas. Por lo tanto llamamos la atención del Gobierno, del Congreso de la República y del Pacto Histórico para que, por favor, desmonten esta reforma política porque atenta contra la democracia y contra el pueblo colombiano”, afirmó el congresista.

Por tratarse de una reforma constitucional, este proyecto debe superar ocho debates en el Congreso, de los cuales ya surtió cuatro. Su trámite continuará el próximo semestre.