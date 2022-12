Los verdes están “decepcionados” y se le rebelaron a Gustavo Petro: lo ayudaron a llegar a la presidencia y ahora quieren partir cobijas por la reforma política

La conciliación del texto de la reforma política en la plenaria del Senado generó una verdadera tormenta por cuenta del rechazo de varios sectores.

Aunque la iniciativa debe superar ocho debates en total, se decidió conciliar lo aprobado en Cámara y Senado después del cuatro debate para que en la segunda vuelta llegue un articulado consensuado.

Varios voces de diversos partidos votaron en contra de la conciliación con la esperanza que en los demás debates se mejorara la iniciativa.

Sin embargo, llamó la atención que varios senadores de la Alianza Verde, colectividad de Gobierno, mostraron su malestar por este acto legislativo e incluso hablaron de ‘partir cobijas’ con el Gobierno nacional.

El senador Jota Pe Hernández aseguró que la mayoría de integrantes de la Alianza Verde se sienten decepcionados del presidente Gustavo Petro y lanzó un mensaje a sus compañeros.

“Quiero hacer un llamado a mi partido que es de Gobierno, aunque yo no lo soy, para que respetemos la oposición y a las colectividades independientes porque no está ocurriendo. Anuncio que mi voto será negativo y varios senadores y representantes están completamente decepcionados y por eso le pido que nos declaremos en independencia”, dijo el congresista.

Hernández agregó que “en estos cinco meses me ha molestado la incoherencia política. Acá se escuchó la voz fuerte de Gustavo Petro, cuando fue senador. En ese momento rechazaba la reforma política que buscaba destruir las minorías, ahora esta iniciativa trae un artículo que las acabaría por eso, debo preguntarle al Pacto Histórico si están jugando a hacer cambios o a vengarse”.

El experimentado senador Iván Name también mostró su malestar y le dijo al ministro del Interior, Alfonso Prada, que no cuente con el voto de los verdes para sacar adelante la reforma política si hará daño a la democracia.

“Mi concepto es adverso y tengo muchos reparos con la reforma política, porque no interpreta la realidad del país, este parlamento ha tenido el nivel de no aprobarla en pasadas ocasiones y se debería repetir. No conviene hacerlo, decir que las listas cerradas van a dignificar la política y eso es mentira”, dijo Name.

El congresista señaló que obligar a que en Colombia haya listas cerradas es seguir en lo mismo y no habrá cambios de fondo. “Esta reforma está descuartizada en el tránsito de las dos cámaras, se amputaron factores fundamentales y esto requería un voto obligatorio. La mayoría de mi partido no acompañará al Gobierno ni esta reforma política, que eso no sirva para que nos amenacen. Si nos quieren sacar, sáquennos”.

A su turno, el senador Inti Asprilla indicó que él, a pesar de ser leal a la defensa del progresismo y del presidente Gustavo Petro, también se aparta de la reforma política. “No creo que debamos partir cobijas con el Gobierno ni sentirnos decepcionados del presidente, pero la reforma política tal y como está no me permite apoyarla y no permite apoyarla porque cuando voté por Gustavo Petro, nunca pensé que se pondrían las listas cerradas”.

Agregó: “Se quiere imponer la lista cerrada y eso es malo para la democracia. La decisión del Pacto Histórico de hacer una lista cerrada fue una decisión propia, pero no deben hacer eso a través de la reforma política”.

Durante el trámite de este acto legislativo en la Cámara de Representantes, Katherine Miranda también lanzó críticas con el presidente de los colombianos. “Sí le digo al país, al presidente Gustavo Petro y a los colombianos que tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro, yo ayudé a que fuera electo y me duele profundamente que en este Gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías. Lamentablemente tengo que decirle al país que esto no es el cambio”, expuso Miranda mediante un video publicado en su cuenta en Twitter.

A pesar de todas estas críticas, la conciliación se aprobó con más de 60 votos y la iniciativa continuará su trámite en marzo de 2023 en su quinto debate. Por ahora, nadie del Gobierno nacional ha respondido a las críticas de la Alianza Verde.