“¿Por qué no renuncian al Sena o al Icetex?”: el duro reclamo del Pacto Histórico a los verdes por su oposición a la reforma política

Los sectores alternativos dentro de la bancada de Gobierno están duramente enfrentados. La Alianza Verde, que en su gran mayoría acompañó la campaña del presidente Gustavo Petro, dice sentir “decepción” por la reforma política planteada por el Ejecutivo. Por otro lado, el Pacto Histórico acusa a la colectividad de “sabotaje” al proyecto por la oposición contra casi todo el articulado.

En Cámara de Representantes, mientras se discutía la conciliación del texto aprobado en primera vuelta, el congresista Alfredo Mondragón también atacó a sus compañeros en la bancada oficialista por los reparos al proyecto. Incluso, les sacó en cara el hecho de que dirigen dos entidades del Estado: el Sena y el Icetex, en cabeza de los excongresistas Jorge Londoño y Mauricio Toro, respectivamente.

“A Katherine Miranda, que se pone como vocera del partido Verde, le digo: si tanto les incomoda, ¿por qué no renuncian a dirigir el Sena o el Icetex, que hacen parte de los acuerdos de Gobierno? Dejemos la hipocresía, vamos a un debate serio sobre reforma política en garantías”, dijo el representante.

Miranda replicó lo dicho por Mondragón, a quien cuestionó por los artículos polémicos de la reforma política.

¿El @PactoHistorico chantajea al @PartidoVerdeCoL con las direcciones del SENA e ICETEX si no respaldan la monstruosa reforma política presentada por el gobierno de @petrogustavo?



¿Este es el “cambio”? pic.twitter.com/fpZtVpKtZN — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) December 15, 2022

“Usted debe utilizar su pronunciamiento para responderle al país por qué se quieren reelegir a través de la reforma política. ¿Por qué pretenden no condicionar el tema de género y por qué son incapaces de ir a unas elecciones a voto limpio con nosotros? Eso es lo que usted le debió responder al país. Respóndale al país por qué pretenden acabar con las minorías políticas, eliminando el 15 % de tope”, manifestó la congresista en plenaria.

Frente a los cargos otorgados a la Alianza Verde, la representante dijo: “El Gobierno nacional puede hacer lo que quiera, puede salir Londoño y puede salir Toro. No tenemos problema, no vivimos de burocracia, no nos importa, pero usted a mí no me va a callar. Yo no me voy a dejar comprar ni de usted ni de nadie”, sostuvo Miranda.

En la conciliación del proyecto llovieron acusaciones de lado y lado. El petrismo puro acusó a los verdes de querer hundir la iniciativa, mientras los verdes aseguraron que se estaba legislando en causa propia y en beneficio de los mismos parlamentarios en sala.

Pleito entre Ariel Ávila y María del Mar Pizarro

La representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, lanzó un señalamiento contra el senador Ariel Ávila y caldeó los ánimos. Al menos, llevó al político de la Alianza Verde a desmentirla.

Ella dijo en su cuenta personal de Twitter que “ese ‘mico’ de la reforma política, al parecer, lo metió el senador Ariel Ávila en el Senado y ahora integrantes de su mismo partido le quieren echar el agua sucia al Pacto Histórico. ¿Coincidencia o estrategia para tumbar la reforma política? Esto es un saboteo de algunos integrantes del verde”, manifestó.

Ese "mico" de la reforma política al parecer lo metió @ArielAnaliza en senado y ahora integrantes de su mismo partido le quieren echar el agua sucia al pacto, ¿Coincidencia o estrategia para tumbar la reforma? Esto es un saboteo de algunos integrantes del verde — María del Mar Pizarro (@delmarpizarro) December 15, 2022

La afirmación sacó de casillas a Ariel Ávila, quien no dudó en desmentirla. “La congresista María del Mar Pizarro ha tenido pobre y mala gestión en la Cámara. Para figurar, debe calumniar y llamar la atención. Ya fue desmentida por los jefes de su partido y aún así no se retracta. Lamentable que prácticas de sicariato moral sigan siendo recurrentes en sectores que dicen ser transparentes”, expresó.

El tema llegó a tal punto que Ariel Ávila se refirió nuevamente al tema de la reforma política en otro mensaje de Twitter. “Sobre la reforma política: las listas cerradas son iniciativas del Pacto Histórico, sobre mantener orden del 2022 fue iniciativa de los partidos tradicionales, el Pacto Histórico deben aprender a defender lo que propone su Gobierno y no culpar a otros de su fracaso”.

4. Algunos congresistas ante mala y lánguida gestión, intentan a último momento figurar y armar pleito. Dan lastima. — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) December 15, 2022

Agregó que algunos congresistas, “ante mala y lánguida gestión, intentan a último momento figurar y armar pleito. Dan lástima”.