“Ha fallado la comunicación de la Casa de Nariño con los partidos”: senador Antonio Correa tras novelón de la minTIC

El senador del partido de La U, quien presentó la hoja de vida de Mery Gutiérrez, le dijo a SEMANA que oficialmente la Casa de Nariño no les ha formalizado que la abogada ya no será ministra.

SEMANA: ¿Qué opinión le merece ese novelón en el MinTIC? Un día el presidente Gustavo Petro anuncia a Mery Gutiérrez, después la ratifica, pero al final se informa que ya no va.

Antonio Correa (A. C.): De verdad no han existido unas fuentes claras de información y comunicación por parte de la Casa de Nariño. Creemos que se ha debido tener un poco de tacto con la designada ministra Mery Gutiérrez. En ningún momento el partido de La U ha querido abusar, imponer o sugerir algo que vaya en contravía de la discrecionalidad del presidente Gustavo Petro. Creemos que a lo largo y ancho de todo este proceso ha habido señalamientos, ataques, algunos justificados, otros injustificados, otros con premuras. Quizás eso hace parte de la misma dinámica que se le da a una nominación, pero creo que en este caso, sea quien sea, cualquiera que se postule a un cargo merece el más mínimo respeto.

SEMANA: ¿En la tarde de este miércoles cuál es la situación de Mery Gutiérrez? Casa de Nariño ha informado que su nombre quedó descartado en el MinTIC.

A. C.: La información oficial que tenemos es la última ratificación que hizo el presidente Gustavo Petro. Lo que hoy está claro ante la opinión pública es que ha fallado la comunicación hacia los partidos políticos por parte de la Casa de Nariño.

SEMANA: ¿Por qué?

A. C.: Porque no tenemos claridad suficiente de lo que en realidad está ocurriendo frente a la ministra designada.

SEMANA: Mery Gutiérrez hoy está sin cargo y con una imagen deteriorada por sus escándalos. ¿Qué opinión le merece?

A. C.: Una cosa es el derecho que se tiene a realizar observaciones de cualquier hoja de vida y otra es jugar con el buen nombre de las personas. Creo que tenemos que medirnos un poco, hacer críticas de manera constructiva. Esto nos deja un mensaje claro: aquí cualquier ciudadano que se postule a un cargo se expone a que su vida quede ante la palestra pública como un buen colombiano o como el peor de los colombianos.

SEMANA: Pero Mery Gutiérrez había denunciado a la Nación y para rematar no quedó muy claro su compromiso económico con su socia, excoordinadora de contratación de Coldeportes…

A. C.: Pero a las personas se les debe dar un espacio para que den sus explicaciones. Una cosa es poder dar las explicaciones y otra cosa es la tribuna donde se busca sangre en la arena.

SEMANA: ¿Usted sabía que La U, su partido, ya llevó varias hojas de vida a la Casa de Nariño para reemplazar el nombre de Mery Gutiérrez?

A. C.: Ya se han enviado un sinnúmero de hojas de vida. Yo no sé si eso sea virtud o un descarte para el partido de La U. No tengo las palabras para expresarlo, lo que sí está claro es que esto, para el país, ha sido una novela.

SEMANA: ¿Cómo así descarte? ¿Usted cree que le quieren quitar a La U el MinTIC?

A. C.: Nosotros, sinceramente, después de habernos declarado partido de gobierno, sentimos que no ha existido la suficiente información clara y precisa de lo que verdaderamente está ocurriendo. Eso es lo mínimo que uno requiere cuando uno está con el Gobierno. Necesitamos información clara, verdadera, de cara a la opinión pública.

SEMANA: Pero entiendo que el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha tenido contacto con La U…

A. C.: Nos reunimos con el ministro del Interior antes de la ratificación de Mery Gutiérrez el viernes de la semana anterior.

SEMANA: ¿Por qué cree que Gustavo Petro no decide pronto?

A. C.: La celeridad en el nombramiento debe ser por el bienestar del país. Aquí lo importante es que quien sea vigile que la conectividad en el país llegue a donde tiene que llegar, que se cumpla con el carácter misional en el Ministerio de las TIC y que no se desdibuje por ningún escándalo de corrupción.

SEMANA: Por último, Mery Gutiérrez no ha hablado con la prensa y usted es muy cercano a ella, ¿cómo está?

A. C.: Cuando el ser humano es propositivo, los ataques sirven para uno levantarse y echar hacia adelante, pero me imagino que golpeada. Detrás de ella está una familia, un hijo, una madre. Eso debe golpearla.