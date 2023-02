‘Hay que avanzar en la infraestructura hospitalaria para poder garantizar la reforma’: exsecretaria de Salud Andrée Uribe

La ex secretaria de Salud de Medellín, Andrée Uribe, dijo que, contrario a lo que piensan los opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro, está de acuerdo con el articulado de la reforma a la salud que presentó al Congreso la ministra Carolina Corcho.

“Estoy en favor de todos los procesos que busquen la garantía del acceso a los servicios de salud, la reforma nos da una gran oportunidad de garantizarlo. 30 años hemos vivido alrededor del tema de salud con la intermediación de un privado en donde muchas han sido las barreras”, informó.

Recordó que cuando ocupó la Secretaría de Salud en el gobierno del alcalde Daniel Quintero, “muchas fueron las tutelas que llegaron de pacientes que reclamaban porque no se les entregaba medicamentos, les negaban servicios, les dilataban procedimientos”.

Ella cree que la reforma planteará una nueva forma de financiación y ejecución de la prestación de servicios que favorecerá a los ciudadanos, con un mayor enfoque a los más vulnerables.

La ministra de Salud Carolina Corcho presentó esta semana la reforma al Congreso. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Uribe explicó que, según lo que leyó en la reforma a la salud, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) no serán eliminadas. “Las deja, les dice que pueden continuar bajo tres criterios: pueden ser centros reguladores porque tienen la experiencia de regular pacientes; pueden crear centros de atención- muchas aseguradoras tienen los primeros niveles- o, como su fuerte ha sido la auditoría pueden hacer estos procesos. Realmente, la reforma no las elimina sino que les acota sus funciones”, explicó.

“Los privados en el sistema hicieron tareas muy valiosas e importantes en relación a la regulación de pacientes, auditoría de cuentas médicas y algunos, en la construcción de redes de primer nivel y es por ello que la reforma permite que continúen dentro del sistema ejecutando esas acciones que igualmente son vitales en el ejercicio de la prestación de servicios de salud. Eso lo evidencié durante mi gestión de la pandemia, cuando trabajamos en armonía”, detalló.

Andrée Uribe fue secretaria de salud en la Alcaldía de Medellín. - Foto: Twitter Daniel Quintero Calle @QuinteroCalle

La exsecretaria de Salud dijo que la Adres, en quien recaerá la mayor responsabilidad del nuevo sistema de salud, tendrá que crear unas nuevas metodologías. “Además, habrá un consejo administrador. La Adres va a construir unas plazas, unas personas que se encargarán de eso. Adres sí tiene toda la experiencia y el conocimiento en los modelos de financiación del sector salud”, destacó.

Descartó, como lo ha mencionado la oposición, que el nuevo esquema de salud sea similar al del desaparecido Instituto de Seguro Social que, en su momento, se cerró por su falta de capacidad para atender el sistema. “Yo le veo distintas cosas, partamos de que no es el mismo modelo porque este modelo de aseguramiento se conserva, es decir, la reforma no viene a acabar el aseguramiento, viene a decir ‘esta intermediación no la hará un privado, sino que el liderazgo recaerá en manos del Estado’. Además, tendrá empleados, empleadores y el Gobierno haciéndole seguimiento”, detalló.

Uribe dejó claro que la implementación de la reforma a la salud, en caso de que el Congreso la apruebe, no será de un día para otro.

“Tendrá unos años de transición, la ministra ha hablado de dos años, siempre este tipo de cambios ameritan unos años de transición, con esta reforma no será ajeno, no podemos poner en riesgo la prestación y la salud de las personas, lo ha dicho claramente la Ministra de salud. También avanzarán en la ampliación de infraestructura para poder garantizar que crezcan esos centros de atención primaria integral y que nadie se quede con el servicio”, dijo.

Presidente Gustavo Petro y la Ministra de salud Carolina Corcho presentaron esta semana la reforma al país. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Frente a la preocupación que existe porque alcaldes y gobernadores manejarán, en parte, los recursos de la salud, la exsecretaria de salud de Medellín destacó que “los alcaldes y gobernadores manejan el presupuesto de sus ciudades y departamentos y hay un aporte muy grande por parte de las direcciones locales y las secretarías de salud al aseguramiento. Además, no estará a cargo solo de ellos porque son solo un puesto en el Consejo Administrador del Fondo Regional. Hay parte de los empleadores, empleados, entre otros”.

Por último, afirmó que “hay que avanzar muy rápidamente en la ampliación de la infraestructura (hospitalaria) para garantizar que las personas tengan una adecuada distribución en cada una de ellas y que funcione sin ninguna barrera la prestación del servicio, es decir, no podemos salir con una reforma donde no avance la infraestructura porque se nos empieza a caer, hay que avanzar en infraestructura en estos años de transición para poder garantizar la reforma.

Andrée Uribe es precandidata a la Alcaldía de Medellín por el movimiento Independientes, la misma plataforma política que impulsó a Daniel Quintero a convertirse en mandatario de la capital paisa. La exsecretaria de salud se medirá en una encuesta interna en marzo próximo de donde saldrá el aspirante oficial de dicho movimiento.