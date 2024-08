Hernán Cadavid alertó que Jomary Ortegón, candidata a defensora del Pueblo, ha “perseguido” a Álvaro Uribe internacionalmente

Ortegón lideró una denuncia que se presentó en contra de Uribe en la que buscaban relacionarlo con los falsos positivos, un propósito que ha tenido el petrismo desde hace varios años, pero que hasta el momento no se ha logrado comprobar y que el exmandatario ha negado contundentemente.

Según dijo Ortegón, escogieron Argentina en ese momento porque consideraban que en Colombia no contaban con las condiciones jurídicas para adelantar las investigaciones. La candidata a defensora lamentó que la JEP no pueda investigar a Uribe y que la Comisión de Acusación es una instancia que no considera efectiva.