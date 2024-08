Reforma a la salud y Ley de Jurisdicción Agraria se radicarán en el Congreso antes de dos semanas: ministro Juan Fernando Cristo

“Eso es lo que estamos haciendo, hemos logrado conciliar, especialmente en el tema de las EPS. Hay que dejar claras algunas cosas: no estamos estatizando. Este no es un Gobierno estatizador. Nadie, el mismo presidente Gustavo Petro, ha sido claro, en que las EPS van a seguir, pero no serán aseguradoras financieras sino que van a asegurar la posibilidad de salud. Yo, por ejemplo, voy a seguir afiliado a mi EPS, no tengo por qué retirarme”, expresó.