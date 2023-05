Isabel Zuleta habló de los empresarios que están escapando de Colombia: los criticó por causar “pánico económico”

Uno de los miedos más grandes para muchos analistas, con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, es la salida masiva de capitales, una conducta muy común de los empresarios en países en los que la izquierda empieza a gobernar.

Generalmente, esa situación es desencadenada por diferentes políticas que los nuevos gobiernos proponen y que afectan en gran medida a los empresarios, al aumentarles impuestos, costos laborales y aranceles a su sector, para destinarlos en políticas sociales.

Esa es una de las ideas del Gobierno actual con la reforma laboral. Pues esta propone hacer un cambio en los recargos laborales, los contratos de prestación de servicio y la forma de contratación de domiciliarios, entre otras ideas.

Crisis financiera mundial. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque lo que proponen suena muy bien para un trabajador, sin duda para los empresarios es un baldado de agua fría, pues dichos cambios aumentarían el costo que las compañías asumen por cada empleado, lo cual las podría hacer financieramente insostenibles.

Esta preocupación es uno de los problemas que han tenido que sortear los miembros del Pacto Histórico. Recientemente fue la senadora Isabel Zuleta, recordada por varias polémicas que suscitó en la campaña de Gustavo Petro en 2022.

Isabel Zuleta calificó como “pánico económico” la salida de empresarios del país

La senadora del Pacto Histórico contó, a través de un trino, cómo fue abordada por una mujer durante un evento al que asistió. Aseguró que esta le expresó su preocupación por la huida del país de los empresarios debido a la reforma laboral. Zuleta aseguró que esa fue la misma dinámica que usaron contra su partido en elecciones.

“Le dije que eso mismo nos dijeron si ganaba nuestro proyecto político para generar miedo, que eso no estaba bien y que yo pensaba que incluso se puede catalogar como pánico económico. Me dijo que no, que ya había varios saliendo. La tranquilicé y le dije que le creía”, comentó.

Isabel Zuleta Senadora por el Pacto Histórico Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

Acto seguido, la congresista le preguntó a la mujer sobre qué tipo de empresarios estaban saliendo de Colombia y con qué destino. A lo que la mujer afirmó que el destino era Panamá y que la mayoría de salientes hacía parte del sector de la construcción. “Están preocupados porque la reforma los va a acabar”, agregó.

Al respecto, Zuleta le respondió que la reforma aún no se encontraba aprobada y que no entendía cómo estos paraban sus actividades empresariales y se iban del país. Finalmente la mujer le respondió asegurando que estos “preferían cuidar su dinero” pues ya no podían “tener empleados como antes”.

Aumenta en Colombia la salida de capitales golondrina, pero sube la inversión extranjera directa, ¿qué implica?

La llegada o salida de capitales a Colombia suele ser un termómetro para tomar la temperatura a la confianza que están teniendo los inversionistas en el país, pero hay que hacer claridad acerca de lo que significa lo que entra y lo que sale como capital extranjero.

Según el informe de balanza cambiaria del Banco de la República, de 1.067 millones de dólares que se registraron en los tres primeros meses de 2022, se pasó a un dato negativo (-661 millones de dólares), lo que indica que salió más de lo que entró.

Negocio de gráfico de valores de crisis financiera en el fondo del mercado económico con diagrama descendente gráfico de finanzas de intercambio de dinero o pérdida de análisis de comercio de inversión global recesión y riesgo de caída de precios de venta. - Foto: Getty Images

Por el contrario, en el caso de la inversión extranjera directa (IED) se registra un crecimiento de 22 %, ya que en el trimestre de este año, la cifra fue de 2.852 millones de dólares, mientras que en igual periodo del año pasado era de 2.335 millones de dólares.

¿Qué implica esa dinámica?

En todo 2022, la inversión extranjera de portafolio fue de 2.377 millones de dólares y la inversión extranjera directa de 11.320 millones de dólares. El dato es mostrado por el Banco de la República de manera semanal hasta ir consolidando la información para realizar análisis trimestrales.